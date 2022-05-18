越南代表出席第五届全球消除童工会议 强调教育对消除童工的重要性

据越通社驻南非记者报道，阮氏霞在会议上发表讲话时介绍了越南政府已经实施和正在实施旨在增强儿童接受教育能力，减少儿童辍学和童工等现象的措施。她呼吁加强合作来提高普通教育、职业导向和职业教育等的质量，致力于青年一代可持续就业和消除童工现象。

阮氏霞表示，目前94.4%越南儿童接受教育。该结果得益于增强儿童接受教育能力政策与其他各项社会保障和减贫政策并行实施。此外，许多模式和措施通过政府的计划和项目，国际合作和援助等得到实施，如改善符合各传统工艺村和非正式经济部门的儿童的劳动条件和环境，为各家庭创造生计，援助面临成为童工风险的儿童接受职业教育等。

会议上，阮氏霞还分享了越南在新冠肺炎疫情肆虐期间确保儿童教育学习不间断的经教训和各项疫情防控措施放宽后让儿童返校复课的措施。

阮氏霞表示，作为8.7国家联盟领先国家之一，越南将继续采取行动并希望在资源和技术方面继续受到更强大的支持，从而成功实施2030年可持续发展议程中各目标，特别是消除童工的8.7目标。

越南劳动荣军与社会部儿童事务局局长邓华南在会议期间接受越通社记者采访时表示，在本次会议上，越南代表团已提出加强教育质量，增强儿童，特别是平困家庭、相对贫困家庭的儿童和面临成为童工风险的儿童接受教育的措施。

邓华南表示，近年来，越南在按年龄阶段教育普及工作中取得一定成就。据一项最近进行的越南童工社会调查，面临成为童工受害者风险的儿童接受教育机会日益增加。他同时强调，本次会议提出的一个行动方针就是“携手消除童工现象”，将儿童纳入各项经济社会发展计划和后疫情时代复苏计划的核心。（完）