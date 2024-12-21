2024年，越南重点旅游区之一的九龙江三角洲各地积极开发产品，加大宣传力度，使得当地旅游业在接待游客数量和旅游营业收入方面继续取得令人瞩目的成果。

确立地位

芹苴市人民委员会副主席阮实现（Nguyễn Thực Hiện）先生表示，2024年，到访九龙江三角洲地区的游客量超过5200万人次，整个地区旅游营业总收入预计将超过62万亿越南盾 （折合人民币约177.6亿元）。

芹苴市作为整个九龙江三角洲地区的中心城市，预计2024年接待游客量可达630万人次，旅游营业总收入约达6.226万亿越南盾（折合人民币约为17.8亿元）。芹苴市继续肯定其旅游的吸引力，拥有花园、水上市场、河流、历史文化古迹、节日等众多生态、文化旅游目的地。

2024年，坚江省旅游业接待游客量超过980万人次，比2023年同期增长15.6%，旅游营业总收入预计超过25万亿越盾（折合人民币约为71.6亿元），比2023年增长近44%。

2024年，到访安江省观光旅游的游客量约为900万人次。其中，杉山国家旅游区、禁山旅游区、孙德胜主席纪念区、茶师白千层森林生态旅游区等重点旅游区一直对游客具有独特的吸引力。

越南内陆南端金瓯省的旅游业继续积极发展，2024年金瓯省接待游客量约为215万人次，旅游营业总收入预计为3.08万亿越南盾（折合人民币约为8.8亿元），比2023年增长近6%。

与此同时，同塔梅次区域凭借当地生态旅游的优势，有许多专业种植区，如高岭芒果、周城龙眼、莱翁橘子、沙沥花和塔梅莲花等。2024年，同塔省接待游客量可达420万人次，旅游营业总收入约为2万亿越南盾（折合人民币约为5.7亿元）。

革新和升级

成果，2025年，九龙江三角洲各省市将发挥河流生态、自然景观、海洋岛屿旅游资源和历史文化遗迹等优势，提出旅游改善方案，积极更新产品，增加游客的体验。

九龙江三角洲旅游协会代表表示，该地区各省市正在沿着南部沿海走廊（河仙 - 迪石 - 金瓯）促进与越南领先的旅游市场胡志明市，东部地区各地方和柬埔寨、泰国的合作与联系。

芹苴市人民委员会副主席阮实现先生表示，2025年，芹苴市将继续发挥这一优势，发展与以下相关战略相结合的旅游业：独特的生态旅游目的地、九龙江三角洲的文化中心、会议和研讨会旅游、房地产度假旅游与商业。同时，落实《2021-2030年芹苴市文化体育地址与旅游系统网络规划和2045年愿景》，芹苴市将完善许多机构和文化旅游基础设施，为当地民众和游客提供服务。

坚江省旅游厅厅长裴国泰表示，坚江省旅游业的目标是2025年接待游客量超过1040万人次。

据同塔省文化体育旅游厅介绍，同塔省重点发展生态、园林、文化、农业、乡村、度假村、医疗保健等当地优势旅游产品，注重增加游客的体验，逐步将旅游业打造成同塔省重要经济产业，使同塔省成为九龙江三角洲淡水生态区的旅游中心之一。（完）