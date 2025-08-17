越南乂安省与中国香港加强经贸投资合作

越南乂安省与中国香港企业需在双方具有优势和共同关心的领域开展更深层次的合作，尤其是在贸易与投资、高新技术、创新创意等领域。这是8月15日在胡志明市举行的“乂安—香港：共赢之路”对接会上，与会代表所提出的建议。该会议由越南外交部、乂安省人民委员会与越南香港（中国）商会（HKBAV）联合举办。



乂安省人民委员会副主席冯成荣在对接会上介绍了该省的经济、贸易与投资发展情况。截至目前，乂安省吸引外资项目（FDI）156个，注册投资总额超过60亿美元。其中，中国香港是最大的外资来源地，共有29个项目，注册投资额达20亿美元。



在贸易方面，2024年乂安省对香港出口额超过2亿美元，2025年上半年达近1.89亿美元，从香港的进口额2024年达2.616亿美元，2025年上半年达1.82亿美元。



冯成荣强调，乂安省希望吸引来自香港的高质量投资资金，尤其是在香港具有优势且乂安省高度重视发展的领域，如电子工业、信息技术、机械制造与组装、纺织服装、创新创意、绿色增长、数字化转型、可再生能源、智慧城市、教育等领域。乂安将重点做好规划工作，完善基础设施，提供人力资源，优化行政审批事项，改善营商环境，为香港企业在乂安开展长期投资创造一切便利条件。

越南香港商会副会长Michael Lin高度评价乂安省的经济发展潜力。在全球生产和供应链加速转移的背景下，乂安省凭借其优越的战略位置、完善的基础设施和丰富的发展潜力，成为香港企业寻找新机遇、提升竞争力和实现可持续发展的理想目的地。



越南外交部外务与文化外交局副局长郑氏梅芳表示，近年来，越南与中国香港在投资和贸易合作方面取得了许多积极成果。中国香港是越南第五大外资来源地，而越南则是中国香港的第七大贸易伙伴。



会议期间，乂安省人民委员会、相关厅局领导、乂安各工业园区基础设施运营企业、在越香港企业协会代表、14家来自中国香港的企业及正在越南投资的香港企业代表，围绕投资合作信息进行了交流，并参加了企业对接活动。（完）