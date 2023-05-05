新闻 越南举行黄沙替身祭礼 缅怀为国家海岛主权而牺牲的黄沙兵 05/05/2023 5月5日（即农历三月十六），黄沙兵替身祭礼在广义省李山县安永村祠堂举行，旨在缅怀数百年前在黄沙和长沙两个群岛上进行水程测绘、树立主权碑等活动中牺牲的黄沙兵。 安永村祠堂节庆委员会主任裴文青表示，黄沙兵替身祭礼是由安永村各家各户、李山岛上各氏族举行的年度活动并已成为富有人文意义、展现岛上居民对为祖国海岛主权而牺牲的士兵的缅怀之情的民间盛会。黄沙兵替身祭礼在广义省李山县安永村祠堂举行。图自越通社据史册记载，17世纪，黄沙雄兵队奉朝廷之命乘坐小钓渔船渡海以确立对黄沙和长沙两个群岛的主权。目前，李山岛上各氏族还保留着有关越南对黄沙和长沙两个群岛主权的汉喃资料。每年一度举行的黄沙替身祭礼反映了越南捍卫东海海域领土主权，尤其是对黄沙和长沙两个群岛的主权历史。李山岛上各氏族在安永村祠堂举行的礼仪有助于激发爱国情怀，保护各项文化价值，加强社区对接和有助于青年后代的教育工作。由李山岛上各氏族400多年保留下来的黄沙兵替身祭礼仪式于2013年获越南文化体育旅游部公认为国家非物质文化遗产。（完） Tags:越南,黄沙和长沙两个群岛,黄沙替身祭礼, 捍卫东海海域领土主权