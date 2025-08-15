越南为12个欧洲国家实施免签政策：旅游业迎来重大发展机遇

12个欧洲国家公民自8月15日起以旅游为目的入境越南时可获停留期45天的免签待遇。这不仅是越南旅游业增长的机遇，更是提升旅游基础设施与服务质量的契机，让每一位国际游客的越南之行都成为一次难忘的旅程。

获免签的12个国家包括：比利时、保加利亚、克罗地亚、捷克、匈牙利、卢森堡、荷兰、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚和瑞士。免签政策为期三年，自2025年8月15日至2028年8月14日，适用对象是入境目的为旅游的游客，停留期限为45天，不分护照类型。

新政策为旅行社、酒店、航空公司在针对不同市场制定产品套餐和推广活动方面带来了新的动力。河内市还剑坊马梅街马德利斯酒店（Madelise）经理武芳草表示：“对部分重点客源市场实行免签政策，有助于吸引更多国际游客，尤其是欧洲游客。

这类游客不仅消费能力强，还会在越南停留较长时间，以深入探索越南文化、历史和自然景观。简化入境手续可帮助游客更容易接触到高端服务，延长停留时间并消费更多。我们也要加大对高端度假和娱乐设施的投资，以满足游客日益增长的需求。”

免签政策大幅降低了入境壁垒，使游客更容易做出赴越旅游的决定。一家旅游专线批发商（Tour Operator）的副总经理阮光英表示：“我们有机会开发体验时间更长的旅游产品，同时制定更可持续的经营计划。

面向欧洲游客的产品通常设计灵活，旅程可从北部延伸至中部和南部，或反向安排，旅游类型也很丰富，从海滨度假、山林探险到西南部水乡体验。企业可以提供更多选择，包括联线游、单线游，以及以度假、观光、文化和历史为主题的专项旅游线路。”

此前，越南政府今年3月也将对12个国家公民的单方面免签政策延长。这样，越南已单方面对24个国家公民实行免签。此举被期待将为越南旅游业迎来新一波国际游客潮，从而增加收入、创造就业机会并促进经济社会发展。（完）