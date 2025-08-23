越南中部多地发布禁海令应对台风“剑鱼”

为应对持续增强的第5号台风“剑鱼”，越南中部多个省份相继发布禁海指令，严禁各类船只出海，并紧急部署防灾减灾工作，全力保障人民群众生命与财产安全。



广义省



预计24日至25日近海将出现6至7级大风，阵风可达8级，内陆地区有强降雨，山区可能出现山洪与滑坡灾害。该省已要求全面清点船只数量，紧急组织所有船只回港避风，严禁任何船舶出海（含沙岐—里山航线），同时制定人员转移预案，加强水产养殖设施和旅游区域安全管理。



乂安省



自8月24日5时起实施全面禁海，所有作业船只须于当日10时前返港避风。省边防部队已向408艘船只、逾2100名劳工通报台风动态，并动员数百名官兵及多类救援设备待命，随时执行抢险任务。

广治省



自8月24日7时起实行禁海，直至天气好转。目前全省仍有8700多艘船只、约2.42万名劳工在海上作业。边防部门正积极指挥船只入港避风，指导渔民群众加固锚泊设施，最大限度减少台风可能造成的损失。



顺化市



要求所有船只于8月23日19时前回港。当地正加强水库、水产养殖区、建筑工地及沿海景点巡查，提前组织危险区域群众转移，并加快夏秋稻抢收进度。



据国家气象水文预报中心消息，截至23日下午，“剑鱼”台风中心位于黄沙群岛东北偏东约230公里海域，风力9–10级、阵风12级。预计台风将以每小时20–25公里的速度向西北偏西方向移动，强度继续增强，直接影响东海北部、北部湾及广治至承天顺化沿海海域。当前自然灾害风险等级为3级。（完）