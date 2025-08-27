越南与马来西亚加强经贸对接

8月26日，胡志明市政府代表团在马来西亚举办“吉隆坡与胡志明市商务”圆桌会议，就促进两国双边投资力度的问题进行了深入的讨论。



据越通社驻吉隆坡记者报道，研讨会吸引了来自越南和马来西亚从事发展基础设施、制造业、高科技、绿色经济、数字化转型、贸易和投资咨询等领域的众多机构、企业协会和企业代表参加。



胡志明市投资与贸易促进中心（ITPC）副主任高氏飞芸在会上介绍了越南投资环境，并强调了吸引投资者关注的主要因素，如经济可持续增长、合理成本、年轻人口、政府的有效支持和优越地位等优势。她指出，胡志明市是越南理想投资目的地之一，作为“经济火车头”，该市为国内生产总值（GDP）贡献了1150亿美元，占全国总量的24%。



胡志明市出口加工区与工业区管理委员会（HEPZA）副主任黎文厅强调，胡志明市在吸引投资方面具备许多优势，包括战略位置、优质人力资源、充满活力的营商环境和具有吸引力的优惠政策等。在2025年至2030年阶段，市内各出口加工区、工业区的外资力争实现吸引外资总额为210亿美元的目标，重点推动可持续发展与高科技产业。



黎文厅强调，胡志明市的优惠扶持政策包括：企业所得税税率10年内为17%，前2年免税，接下来的4年减半；对企业形成固定资产所需的机械设备予以免征进口税。特别是，对高新技术企业实行15年内10%的所得税税率，前4年免税，随后9年减半。



马来西亚投资发展局（MIDA）跨境投资总监纳祖基·阿卜杜拉表示，马越战略投资伙伴关系将助力双方有效挖掘东盟市场的潜力。

马来西亚制造商联合会（FMM）副主席Andrew Goh Boon Kim强调了两国通过智能制造和数字经济的工业合作需求，并认为这是增强两国未来竞争力的关键因素。2024年，双边贸易额增长4.4%，达181.4亿美元，这体现了两国产业的活力。



马来西亚对外贸易发展局（MATRADE）代表贾尔·尚卡尔指出，两国经济互补性强，为深化双边合作奠定了坚实基础。此外，两国均把绿色增长、数字化和创新列为面向未来的优先方向。



马来西亚泰莱教育集团主席Loy Teik Ngan表示，该集团早已看好越南教育市场潜力，并承诺向越南英国大学（BUV）投资1.65亿美元，致力于提供世界一流教育，培养未来领导人才，推动创新与全球连接，为国家经济社会发展作出贡献。



越南马来西亚商会（MBC）主席Angus Liew强调，马来西亚目前是越南十大贸易伙伴之一，而越南则是马来西亚第13大贸易伙伴，显示两国不仅是邻邦，更是共同发展的伙伴。



马来西亚企业已在房地产、能源、银行、制造等多领域对越南进行投资，为越南的发展贡献力量，典范企业是佳能达（Gamuda Land）、顶级手套（Top Glove），国家石油公司（Petronas）、马来亚银行（Maybank）、大众银行（Public Bank）等。



借此机会，双方企业就越南投资经营环境交换意见。此次会议也是越马两国企业加强联动、把握投资合作机遇的良好平台，从而为东盟地区的互联互通与繁荣发展作出积极贡献。（完）