越南与蒙古传统友好关系进入历史最佳发展阶段

10月1日，陈光方与蒙古国家大呼拉尔副主席布赫楚伦•普列夫道尔吉在乌兰巴托举行会谈。



双方一致认为，越蒙关系正处于历史最好时期，并正朝着快速、务实的方向发展。



双方同意继续密切配合，落实2024年9月越共中央总书记、国家主席苏林访蒙期间两国高层达成的共识，加强立法机构经验交流，深化政治、外交、国防、安全、经贸、投资、科技、农业、文化、教育、旅游、交通、矿产等领域的合作。



布赫楚伦希望两国国会加强在立法特别是外资保护与吸引方面的经验交流。蒙古大呼拉尔愿积极发挥桥梁作用，为越南企业在食品加工、肉类加工等潜力领域投资蒙古创造有利条件。



陈光方指出，两国经济互补性强，具备进一步扩大贸易与农产品加工合作的条件；越南愿向蒙古派遣高素质劳务人员，并准备与蒙古签署新的《鼓励与相互保护投资协定》。他同时建议推进两国在防务安全领域的合作，包括军事技术、国防工业、联合国维和、执法合作与打击犯罪以及协助越南发展机动骑警队；推动尽早签署新的国会合作备忘录，以适应两国关系新框架。



同日，陈光方在乌兰巴托国家宫会见蒙古国家大呼拉尔主席阿玛尔巴伊斯格楞，并与蒙越友好议员小组主席巴雅尔玛举行会晤。



阿玛尔巴伊斯格楞强调，此访为推动双方政治、经济与立法机构合作作出积极贡献。陈光方指出，越南永远铭记并珍视蒙古国家和人民在越南争取独立与建设发展时期所给予的宝贵支持。他强调，越蒙传统友好关系正处于历史最佳发展阶段，并在建立全面伙伴关系一年来不断走深走实，体现在政治互信持续增强、部门协作日益紧密、民间交流日趋活跃、经济合作初见成效、立法机构合作更加深入。

越南代表团与蒙古代表团举行工作会谈。图自越通社

陈光方表示，越南国会愿与蒙古国家大呼拉尔加强协作，推动全面伙伴关系具体化、务实化、全面发展。双方同意尽早重新签署两国国会合作备忘录，深化专门委员会、友好议员小组和青年议员间的务实合作，共同举办投资促进研讨会等经贸活动，推动文化、体育和旅游等蒙古优势领域合作，包括射箭、摔跤、拳击和柔道等项目，并继续为在蒙越南侨胞安心生活、学习和工作提供支持。



阿玛尔巴伊斯格楞表示，蒙古高度重视与东南亚国家的关系，将越南视为重要合作伙伴；蒙古国会将持续完善法律体系，提高政策透明度，为越南等外国投资者在农业、电力、加工、采矿和制造业等领域营造更有利环境。



在与蒙越友好议员小组主席巴雅尔玛会晤时，陈光方希望该小组继续发挥“心连心”的桥梁作用，推动两国国会务实合作，助力越蒙全面关系深入发展。



巴雅尔玛主席指出，高层互信和70年来两国人民并肩互助的传统是蒙越关系的重要基石，表示将继续推动文化体育交流，增进民间理解与友谊，加强地方合作，愿与越南—蒙古友好议员小组密切配合，建立议员定期互访机制，进一步促进投资、贸易、农业、环保与劳务等领域的合作。



在会见越南驻蒙古使馆人员与旅蒙越侨时，陈光方亲切慰问并鼓励大家安心工作、学习与生活，继续为两国友好关系贡献力量。



访问期间，代表团还参观了以胡志明主席命名的乌兰巴托第十四学校，在胡志明主席雕像前敬献献花，并向学校捐赠10台电脑及经费，用于支持学校数字化建设与设施改善。（完）

