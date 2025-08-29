越南与联合国规划2027-2031年战略方向

越南财政部副部长陈国方表示，官方发展援助（ODA）、优惠贷款，特别是无偿援助，一直是越南投资重点经济社会基础设施、具有广泛和可持续影响的重要资源。有效利用这一资金来源，不仅能补充发展资源，还能连接知识、技术和现代治理经验。越南政府将继续与联合国合作，解决障碍，加快项目进度，确保2022-2026年合作计划圆满完成，为2027-2031阶段奠定基础。



近日，越南与联合国2025年合作联合指导委员会召开年度会议，审议合作进程并确定下一阶段战略方向。会议聚焦两大内容：一是评估2022-2026年ODA资金的动员与使用成果；二是确定制定2027-2031年合作战略的路线图。



联合国项目与管理小组（PMT）联合主席、联合国儿童基金会驻越南副首席代表米凯拉·鲍尔（Michaela Bauer）表示，2024年，项目已取得六项重要成果：推动公正能源转型；支持实现可持续发展目标（SDGs）；加强防灾抗灾能力；促进伙伴关系和融资；推动创新；加强性别平等并防止性剥削、虐待和骚扰。此外，项目还与越南政府合作，推动通过修改《公共投资法》、《国家预算法》及相关法规，简化ODA管理。



米凯拉·鲍尔表示，2025-2026年将重点支持越南到2045年的发展目标，推动SDGs关键转型领域、创新融资、行政改革和重组。联合国还将基于证据、经验和战略愿景，制定2027-2031年合作框架，并将全球承诺纳入越南的发展议程。

关于2026-2030年经济社会发展目标，财政部国家预算司副司长丁春河表示，到2030年，越南力争成为具有现代工业的中高收入发展中国家；到2045年成为高收入发达国家。2026-2030年阶段，越南设定年均增长率超过10%，实现快速、可持续发展并保持宏观平衡。



联合国常驻越协调员梅津晋（Shin Umezu）表示，2027-2031年合作框架将结合广泛磋商和国家分析。2025年9月的多边研讨会将拉开长期政策对话的序幕，确保合作框架既符合越南实际，又契合全球趋势。



为实现发展目标，越南确定六大重点任务：完善体制、法律和行政改革；保持宏观经济稳定和公共债务控制；促进经济重组，推动科技与创新；投资战略性基础设施，尤其是交通、能源和数字基础设施；发展文化产业、提高民生；保障国防安全，推动对外关系与国际融入。这六大措施既体现了发展愿景，也紧密结合国内目标与国际合作。



在战略性基础设施建设方面，越南需要大量资金，其中ODA和联合国的技术支持是重要来源。为推动创新，越南需要来自国际的技术、知识和治理合作。为改善民生，越南将继续与全球可持续发展与人道主义项目对接。



与此同时，越南法律体系也在不断完善，以适应新阶段发展。近期对《公共投资法》、《国家预算法》、《招标法》和《国有资产管理法》的修改，不仅具有技术意义，更体现政府在分权、分级方面的决心，使ODA资金的使用更加灵活、透明和高效。（完）