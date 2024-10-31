越南与美国洛杉矶携手共创旅游与电影合作新篇章

由副部长胡安峰率领的越南文化体育与旅游部代表团于9月25日与洛杉矶市政府领导举行了富有成效的会晤。此次活动是越南在美国推广旅游和电影的重要一步。

胡安峰感谢洛杉矶市政府领导的热情接待，并对洛杉矶市承办2028年奥运会表示祝贺。

胡安峰补充说，目前，越美双边合作关系进展顺利，其中值得一提的是2023年两国建立战略伙伴关系的重要里程碑，为双方发展其他领域的合作创造了有利的条件。

此前，美国总统拜登于2023年9月对越南访问之旅也肯定了两国的重要合作内容，其中包括新领域的合作。

胡安峰表示，两国在文化、体育、旅游等领域也取得了许多重要的成就，为增进两国人民相互了解、促进地区乃至世界和平、稳定、合作与可持续发展做出了重要的贡献。

胡安峰评估，洛杉矶市是世界上最具吸引力的旅游目的地，也是电影业和娱乐业的中心。洛杉矶与越南各部委、行业和地方有着许多合作关系。

胡安峰强调双方在旅游和电影领域的潜力与优势时重申，两国在旅游和电影领域的关系发展前景广阔。他建议，洛杉矶政府重点加强与越南文化体育与旅游部乃至越南在文化旅游领域的合作。 胡安峰希望，洛杉矶将为展开落实联合国教科文组织创意城市网络中的越南创新城市网络提案提供经验分享和大力支持。首先，支持胡志明市制定成为电影之城，且被列入联合国教科文组织创意城市网络的申报档案。

洛杉矶政府代表罗德曼（Danied Rodman）表示，越南文化体育与旅游部代表团此访是双方促进合作的良机。

罗德曼表示，洛杉矶在计划推动洛杉矶至越南各城市的直达航线开通。承办2028年奥运会是该市迎接世界各地国际游客的机会，也是扩大与越南城市合作的良好平台。

胡安峰表示，2025年，越南将接待许多好莱坞电影公司来越南考察拍摄场景和旅游服务。双方将共同寻找和促进两国合作发展的机遇。

越南文化体育与旅游部同洛杉矶政府领导之间的会晤是越南与美国在文化、旅游和电影领域间合作关系的重要进展。（完）