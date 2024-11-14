越南与秘鲁发表联合声明

声明指出，这是越南国家主席首次访问秘鲁，标志着两国关系的历史性里程碑。在此次访问期间，迪娜•埃尔西利娅•博鲁阿尔特•塞加拉总统与越南国家主席梁强对双边关系层次和水平表示满意，并重申了加强和深化两国关系的意愿，以造福两国人民。



双方重申了推动双边关系迈上新高度的意愿，并同意尽快讨论并公布这一计划。在此背景下，双方还就开设越南常驻利马大使馆的优先事项进行了交谈。



双方一致同意增进两国高层互访，包括在国际会议、多边论坛期间举行的高层会晤。同时，双方强调了加强立法机构、地方政府和民间交流合作的重要性。



双方重申了进一步开放各自农业市场的必要性，以促进双边贸易结构多样化，确保两国的粮食安全。

迪娜•博鲁阿尔特总统强调了越南对秘鲁投资的重要性。梁强也欢迎秘鲁加大对越南的投资。两位领导人重申了推动双边投资的承诺，确保责任型投资与包容性增长，并确保高效性和全面性的原则。



双方承诺落实2030年可持续发展议程，并遵守在联合国气候变化框架公约框架内所作出的承诺；强调尊重和全面履行国际承诺，遵循和平解决争端的原则，严禁使用武力或以武力相威胁，符合国际法和联合国宪章的规定。



双方一致同意在遵守联合国宪章、国际法，尊重各国的独立、主权和领土完整的基础上，在越南和秘鲁均为成员国的国际组织和多边论坛（联合国、世贸组织）中推动共同关心的倡议落地实施；承诺在两国共同参与的国际论坛和组织中加强协调和相互支持。



越南社会主义共和国主席感谢秘鲁总统对此次正式访问的热情接待与关心，并邀请秘鲁总统访问越南，访问的具体时间将通过外交渠道商定。(完)