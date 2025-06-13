越南与瑞典建立创新战略伙伴关系

据越通社特派记者报道，当地时间6月13日上午，正在对瑞典进行正式访问的越南政府总理范明政与瑞典首相乌尔夫·克里斯特松（Ulf Kristersson.）举行会谈。



瑞典首相乌尔夫·克里斯特松欢迎范明政夫妇和越南高级代表团正式访问瑞典，并相信此访将为推动越瑞双边关系强劲发展注入新动力。



范明政强调，此访充分彰显了越南与瑞典之间的传统友好关系与多领域合作正持续深化，朝着更加务实、高效的方向稳步迈进。

范明政重申，越南永远铭记瑞典在民族解放斗争和国家建设发展事业中给予越南人民的宝贵支持。瑞典不仅是越南民族解放运动最坚定的西方支持者，更是越南在西北欧地区最大的无偿援助国， 1969年，该国也是首个与越南建交的西方国家。



会谈中，双方互相通报了各自国家发展情况。克里斯特松强调，瑞典政府和人民始终重视与越南的关系，并希望进一步推动双方在贸易投资、创新、数字化转型、绿色转型、应对气候变化和可持续发展等领域的合作。



两位领导人一致认为，现在是越瑞关系升级的重要契机。双方同意，加强各级别尤其是高层互访和民间交流，以增强政治互信与相互理解，为拓展各领域合作创造有利条件。

