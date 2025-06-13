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越南与瑞典建立创新战略伙伴关系
据越通社特派记者报道，当地时间6月13日上午，正在对瑞典进行正式访问的越南政府总理范明政与瑞典首相乌尔夫·克里斯特松（Ulf Kristersson.）举行会谈。
瑞典首相乌尔夫·克里斯特松欢迎范明政夫妇和越南高级代表团正式访问瑞典，并相信此访将为推动越瑞双边关系强劲发展注入新动力。
范明政强调，此访充分彰显了越南与瑞典之间的传统友好关系与多领域合作正持续深化，朝着更加务实、高效的方向稳步迈进。
范明政重申，越南永远铭记瑞典在民族解放斗争和国家建设发展事业中给予越南人民的宝贵支持。瑞典不仅是越南民族解放运动最坚定的西方支持者，更是越南在西北欧地区最大的无偿援助国， 1969年，该国也是首个与越南建交的西方国家。
会谈中，双方互相通报了各自国家发展情况。克里斯特松强调，瑞典政府和人民始终重视与越南的关系，并希望进一步推动双方在贸易投资、创新、数字化转型、绿色转型、应对气候变化和可持续发展等领域的合作。
两位领导人一致认为，现在是越瑞关系升级的重要契机。双方同意，加强各级别尤其是高层互访和民间交流，以增强政治互信与相互理解，为拓展各领域合作创造有利条件。
范明政建议，在良好政治关系基础上，双方应加强防务安全合作，就全球性问题分享经验和观点。双方同意在联合国、东盟和欧盟等多边论坛及国际组织中相互支持与协调，共同推动越南－欧盟、瑞典－东盟关系发展，为应对全球性挑战作出积极贡献。
在经贸投资合作方面，双方一致承诺将有效落实《越南—欧盟自由贸易协定》（EVFTA），为双方商品进入对方市场创造更加便利的条件，进而进军欧盟与东盟市场，力争将双边贸易额提升至30亿美元。范明政建议瑞方推动欧盟尚未批准的成员国尽快通过《越南—欧盟投资保护协定》（EVIPA），同时支持欧盟委员会早日撤销针对越南水产品出口的IUU“黄牌”警告。
值此机会，两国领导人一致同意将关系升级为"创新战略伙伴关系"，并同意加强在高科技、核能、半导体、绿色转型和数字化转型等领域的合作。
范明政呼吁瑞典企业加强对越投资，特别是在创新、绿色经济、数字经济、循环经济、可再生能源和城市规划等优势领域。
在讨论共同关心的国际和地区问题时，两国领导人均强调支持在尊重《联合国宪章》和国际法基础上寻求冲突的持久和平解决方案。
关于东海问题，双方支持在遵守包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的基础上，通过和平方式解决争端，为确保该区域和平、稳定及航行飞越自由做出贡献。
会谈后，两国领导人共同见证了越南科技部与瑞典外交部签署关于科技创新和数字化转型的行业战略合作协议书。（完）