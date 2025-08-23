越南与泰国议会深化务实合作

据越通社驻曼谷记者报道，越南驻泰国大使范越雄于8月21日礼节性拜会泰国上议院议长蒙坤·素拉沙乍（Mongkol Surasajja）。泰国上议院对外事务委员会主席、多个委员会负责人及议员代表共同参加了会见。



蒙坤·素拉沙乍议长对两国立法机构之间务实、深入的合作表示欣慰。他指出，双方通过保持经常性互访、在多边议会框架如各国议会联盟（IPU）和东盟议会联盟大会（AIPA）中密切协调与相互支持，以及两国议员友好小组的积极合作。

蒙坤·素拉沙乍高度评价越南与泰国于今年5月将双边关系提升为全面战略伙伴，并正稳步迈向2026年建交50周年这一重要里程碑。蒙坤·素拉沙乍强调，两国各领域合作持续取得积极进展，并感谢越南政府对在越泰国企业所提供的支持与协助。他期待双方尽早实现250亿美元的双边贸易目标，同时指出越南是泰国游客颇受青睐的旅游目的地，两国文化相似性为深化民间理解与情感纽带奠定了坚实基础。



范越雄重申，越南一贯重视并致力于不断巩固和加强与泰国的全面友好合作，包括两国议会间的交流。他希望泰国国会继续鼓励泰国企业扩大在越南优先领域的投资，并推动双边贸易更加均衡、可持续地发展。范越雄感谢泰国国会长期以来对泰国越南侨胞社区的关怀与支持，强调该群体是增进两国友谊与相互理解的重要桥梁。（完）