越南与法国加强血液、骨髓移植与造血干细胞移植领域的合作

10月21日至22日，胡志明市血液和血液病学医学院与法国格勒诺布尔大学医院、格勒诺布尔输血中心联合举行了2022年越法血液、骨髓移植与造血干细胞移植会议。

来自全国各地医院的著名教授、博士、医生、药剂师、学士、技术员、护士等400余名嘉宾代表和来自比利时、加拿大、韩国、美国、日本、法国、中国和新加坡等国家的著名干细胞移植专家30余名教授、博士和专家等发言人员出席了会议。

在为期两天的会议上，与会代表将深入讨论国内外一流专家在血液或骨髓癌症医疗手段中有关造血干细胞移植；治疗移植并发症、感染、真菌感染、病毒感染、移植后的排斥反应；移植患者术后的生活；干细胞移植的高科技测试；造血干细胞移植患者的输血治疗；血库;干细胞库、间充质干细胞库等领域的最新科研成果。

造血干细胞移植是最彻底的治疗方法，能帮助恶性和良性血液疾病患者从疾病中恢复并过上正常生活的唯一机会。在越南，干细胞移植尤其是血液学领域的研究活动较早启动。1995年，胡志明市输血血液病医院成功进行了越南首例骨髓干细胞移植手术。迄今为止，越南共有9个造血干细胞移植中心。在这些中心进行的移植手术数量不断增加，尤其是从 2006 年至今。就胡志明市输血血液病医院而言，该中心已进行了500多例移植手术。

造血干细胞移植治疗的成功具有重大的社会意义，帮助许多患有绝症的患者重获健康，能过上正常的生活，为社会做出重要的贡献。（完）