越南与比利时、欧盟携手推动绿色与可持续发展

据越通社驻布鲁塞尔记者报道，在比利时布鲁塞尔举行的第二届"全球门户"（Global Gateway）论坛框架下，越南政府副总理裴青山于10月10日与比利时王国联邦众议院议长彼得·德鲁弗（Peter De Roover）及欧盟委员会国际伙伴关系专员约瑟夫·西凯拉（Jozef Sikela）举行重要工作会谈，旨在推动越南与比利时乃至与欧盟在多个重点领域的合作。



在与比利时联邦众议长的会晤中，双方欢迎越南国会与比利时议会于2025年2月签署合作协议，并视此为未来具体化合作领域的重要基础。



裴青山高度评价比利时在欧盟内的作用，建议比方在2025年内早日批准《越南-欧盟投资保护协定》（EVIPA），从而此鼓励比利时企业在物流、海港和可再生能源等优势领域对越投资。裴青山同时建议比利时支持越南发展海洋经济和可持续渔业，并积极发声推动欧盟委员会早日解除对越南渔业的IUU"黄牌"警告。



比利时王国联邦众议院议长彼得·德鲁弗表示，比利时重视与越南的多方面合作，尤其是在贸易投资、高科技农业、智慧物流和应对气候变化等领域。



裴青山对比利时众议院作为首个外国议会通过支持越南橙剂受害者的决议表示感谢和赞赏，建议双方通过具体项目落实该决议，以协助越南解决战争后果、恢复生态系统并帮助橙剂受害者。



裴青山同时提及越南已对包括比利时在内的12个欧洲国家公民实施45天免签入境旅游政策，并建议比方考虑对越南外交和公务护照持有者实施免签，为合作与代表团交流提供便利。

*同日，裴青山副总理会见了欧盟委员会国际伙伴关系专员约瑟夫·西凯拉。双方评估认为，欧盟的"全球门户"战略与越南的发展方向存在诸多契合点，一致同意推动在绿色基础设施、数字联通、创新和优质人力资源开发等领域的合作项目，从而巩固越南与欧盟的全面合作伙伴关系。



在访问期间，裴青山看望越南驻比利时大使馆和驻欧盟代表团干部和工作人员。（完）