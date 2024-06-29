越南与德国加强科技合作

据越通社驻柏林记者报道，应德国联邦教育和研究部（BMBF）邀请，由越共中央委员、越南科技部部长黄成达率领的越南科技部工作代表团于6月25日至28日赴德国与BMBF、德国部分主要大学、高科技园区和创业中心举行工作会谈。

此次访问的重点是6月27日在柏林举行的越南科技部与德国教育和研究部科技合作委员会第三次会议。这是每两年举办一次的会议，旨在更新越南和德国科技创新发展政策，回顾上次会议以来双方所取得的成果，并共同讨论双边合作活动的方向和计划。

黄青达在会上发表讲话时高度评价各研究机构和院校为落实第二次会议结论所做出的努力，包括已经开展的越德城区自然灾害预警和管理计划。

黄成达表示，国际合作是帮助越南快速提高科技潜力和水平的重要措施之一。德国一直是越南重要的科技创新战略伙伴之一。

德国联邦教育和研究部国务秘书延斯·勃兰登堡（Jens Brandenburg）表示，德国和越南多年来在科技领域的合作十分成功。研究人员在不同领域开展了合作，如可持续城市发展、土地管理、原材料技术、适应气候变化和生物经济。近年来，双方还在水资源、环境技术和健康研究等领域开展了广泛合作。这是越南与德国未来深化合作的基础。他还建议两部与两国科学研究人员共同对话，进一步完善双边合作项目的框架条件。

越南代表特别关注到德国有关城市可持续发展、生物经济、医学和气候变化等领域的计划和倡议。

双方就两部在今后具体的合作内容展开讨论并达成了一致，以实现《2015年两国政府科技合作协议》中所确定的目标和任务，进而为有效落实两国高层领导人的承诺，促进两国战略伙伴关系迈上新台阶，帮助越南解决气候变化问题，并携手解决各种全球问题等作出贡献。

双方一致同意在今后进一步扩大两国政府机构、研究院、各所大学和科技组织之间的多项双边合作项目。 为在2025年纪念越德建交50周年和两国签署科技协定10周年，双方将共同举办有意义的各项纪念活动。

在此次访问框架内，越南科学技术部代表团还参观了高科技园区，并与北莱茵-威斯特法伦州（Nordrhein-Westfalen）的初创与技术转让卓越中心举行工作座谈；与威乐水泵集团股份有限公司(WILO SE) 举行工作座谈，并餐馆设在多特蒙德的智能工厂。此外，越南代表团还与位于柏林的德国最古老的大学之一洪堡大学进行了工作会议；与越南驻德国大使武光明和大使馆工作人员举行工作会议；与正在德国工作和研究的越裔科学家和知识分子举行会面。

在启程回国之前，黄成大部长与德国黑森州科学与艺术部部长蒂蒙·格雷梅尔斯（Timon Gremmels ）举行会晤，就双方在今后的合作计划展开讨论。黄成大建议蒂蒙·格雷梅尔斯先生与越南科学技术部协调配合，在德国举办国家创新创业节——Techfest，旨在介绍两国创意创业生态系统，并吸引两国创新创业企业在两国扩大业务活动。（完）