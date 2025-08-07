越南与安哥拉开启更高效合作新阶段

据越通社特派记者报道，在对安哥拉进行国事访问期间，当地时间8月7日中午，越南国家主席梁强与安哥拉总统若昂·曼努埃尔·贡萨尔维斯·洛伦索在会谈结束并见证合作文件签署交换仪式后共同会见记者，通报会谈结果。

洛伦索在讲话中强调，安哥拉始终铭记，并为越南成为世界上第二个承认安哥拉独立的国家而感到自豪，这是一个非常崇高的义举。

洛伦索总统指出，两国在争取民族独立的斗争和国家建设发展阶段具有诸多共同点，安方期待与越方携手推进双边关系迈上新台阶。

洛伦索总统强调，虽然双方合作关系取得显著进展，但仍有较大的提升空间，因此，双方希望重点推动社会民生、教育、医疗等领域的合作关系。

洛伦索说，此次访问期间双方签署的7份合作文件将为今后深化在安全、防务、渔业、投资等领域的合作注入新动力，并期待，越南向安哥拉提供在农具、设备、机械、农业生产等领域的支持。

越南国家主席梁强通知称，双方刚举行了非常成功的会谈，就开启两国更广泛高效合作新阶段的方向和措施达成高度共识。

梁强表示，两国领导人一致同意继续推进传统友好关系，相互支持与共促发展，致力于两国人民繁荣与发展，以及两个地区乃至世界的和平稳定。同时，保持高层互访频繁、有效落实现有合作机制、研究设立专业合作小组。

在经济领域，双方同意加强投资机遇共享，为企业参与农业、油气、能源、信息技术等重点项目创造条件。除教育、医疗等传统领域外，两国还将拓展国防、数字转型、绿色转型等潜在领域的合作。

关于共同关心的地区和国际问题，双方承诺在非洲联盟、东盟、联合国、不结盟运动等多边论坛上密切协调立场；一致同意在尊重国际法和联合国宪章的基础上，以和平方式解决争端。越南高度评价安哥拉作为2025年非盟轮值主席国为促进非洲和平、安全与稳定所提供的倡议。

梁强主席要求两国部委积极落实已签署协议和领导人共识，将越安关系打造成为南南合作典范，切实服务两国发展需求和利益。（完）