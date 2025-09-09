新闻
越南与塞浦路斯建交50周年：进一步加强多方面合作
黎氏秋姮感谢塞方的热情接待，并建议双方加强各级别、各渠道，特别是高层代表团互访。她强调，越南外交部愿紧密配合，为两国合作创造新突破和新动力。
艾琳·皮基认为，越塞两国拥有友好且紧密的关系，两国合作潜力，尤其是经济合作潜力仍有待挖掘。同时，提议双方加强科技创新、金融科技、药品、教育等领域的合作。
艾琳·皮基同意双方配合推动签署各项合作文件，其中包括两国外交部政治磋商备忘录、避免双重征税协定、劳务，特别是高技术劳务合作备忘录，并在高层领导互访期间联合举办企业论坛、座谈会等经济交流活动。
双方同意继续有效利用《越南-欧盟自由贸易协定》（EVFTA）的优惠待遇，为两国商品进入彼此市场创造更多便利；推动欧盟各国早日批准《越南-欧盟投资保护协定》（EVIPA），从而加强越南与塞浦路斯乃至欧盟之间的投资吸引力；继续支持越南推动欧盟委员会（EC）早日解除对越南水产品的“黄牌”警告。
两位副部长还就一些共同关心的地区和国际问题交换了看法，同意继续在联合国、东盟和欧盟等国际场合上紧密协作、相互支持。
关于东海问题，双方就东海在国际航运中的重要地位达成了共识；支持越南和东盟关于在遵守国际法，尤其是1982年《联合国海洋法公约》基础上以和平方式解决争端，为维护地区和平、稳定、安全、航行与飞越自由作出贡献等的立场。
*同日，越南外交部副部长黎氏秋姮与塞浦路斯劳动与社会保障部部长扬尼斯·帕纳约图（Yiannis Panayiotou）举行工作会谈。
黎氏秋姮感谢塞方政府为逾7000名旅塞越南人创造便利条件，对越南人社群良好融入并为所在国经济社会发展作出贡献感到高兴。黎氏秋姮建议塞浦路斯政府继续为越南人社群稳定生活、融入当地社会、提高基本收入水平及充分享受社会保障制度政策提供支持。
扬尼斯·帕纳约图高度评价在塞越南劳工；同意加强配合培训高素质人力资源，既服务于越南工业化-现代化进程，同时满足塞浦路斯及欧洲的劳动力需求。
塞浦路斯部长同意加快谈判进度并早日签署关于招聘越南劳工赴塞工作的备忘录，为长期合作奠定重要法律框架。（完）