越南与古巴关系迈入新时代

阿科斯塔强调，此次访问是在古共中央第一书记、国家主席迪亚斯-卡内尔（Miguel Díaz-Canel）对越南进行国事访问以及越古政府间经济、科技合作委员会第42届会议成功举行之后进行的，有助于进一步促进越古两国在党际、国家、政府和议会等方面的联系。



他强调，越古议会合作委员会第二次会议是此次访问的重要亮点，该机制是基于明确的政治意愿，以进一步加强两国议会关系。值得注意的是，古巴目前仅与极少的国家建立国会层面上的合作机制。



阿科斯塔表示，该机制不仅局限于立法和监督工作，还扩展至两国议会工作机构之间的合作。因此，该机制不断得到完善。



目前，越南是亚洲在古巴的最大投资者，在马列尔发展特区拥有8个具有重要意义的项目。农业合作，尤其是水稻生产，也取得了令人鼓舞的初步成果。在古巴洛斯帕拉西奥斯县，越南合作农业项目的水稻产量超过每公顷7吨，远高于此前的平均水平。



回顾近年来的议会合作，他表示，两国始终保持着十分紧密的关系，两国各级代表团互访频繁。值得注意的一个里程碑是2023年古巴新一届国会成立之日，越南国会高级代表团首次出席，越南国会主席在会议上发表讲话。这是两国特殊模范团结关系的生动象征。

苏林总书记会见古巴全国人民政权代表大会主席兼国务委员会主席埃斯特万·拉索·埃尔南德斯。图自越通社

双方在各国议会联盟（IPU）等国际论坛上始终保持密切协调和相互支持。阿科斯塔高度评价越南国会的国际声望和地位，并强调越南国会在立法和监督机制上的进步是古巴国会的宝贵经验。



阿科斯塔认为，古巴与越南关系正处于新的高度、新的阶段。两国在诸多具体领域上的合作正在不断推进，呈现新的势头。



“我们高度赞赏越南在发展事业和社会保障方面取得的成就。越南是世界在社会主义建设中的典范”，阿科斯塔表示。



阿科斯塔称，在古巴面临诸多困难的背景下，越南及时向古巴提供援助。值此两国纪念建交65周年之际，越南祖国阵线、越南红十字会等多个组织纷纷呼吁向古巴人民捐款，短短的时间内捐款金额已超过1400万美元。在当前困难时期，越南人民对古巴给予的深厚感情是胡志明主席和菲德尔·卡斯特罗总司令精心培育的越古两国友谊的最生动体现。（完）