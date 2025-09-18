新闻
越南与南方共同市场合作空间广阔、潜力巨大
关于越南与巴西关系，裴文毅强调，巴西是越南在南方共同市场的最大合作伙伴。两国关系取得了许多重要进展，例如于2024年11月建立战略伙伴关系。今年3月，巴西承认越南市场经济地位。两国已开放农业市场。双边贸易额从2000年的2亿美元增至2024年的近80亿美元，占越南与拉美贸易总额的35%。双方力争到2030年双边贸易额达到150亿美元。
裴文毅希望在巴西担任南方共同市场轮值主席国期间启动自由贸易协定谈判，其符合越南及南方共同市场其他成员国的实际利益，有利于实现市场多样化。此外，应促进越南与南方共同市场各国政府、议会和企业代表团之间的互访，以抓住经贸投资合作机遇。
伊格纳西奥·阿鲁达强调加强南方共同市场与东南亚地区之间的交流以及实现市场和生产链多样化的重要性，这是扩大巴西与越南合作的重要步骤。本着这一精神，南美和越南之间的伙伴关系可以为农业、能源和高科技产业等许多关键领域合作开辟新的视野。
伊格纳西奥·阿鲁达建议巴西和越南除了政治、外交和贸易合作外，进一步推动两国在科技领域的合作，并将其成为加强两国具有战略性的长期伙伴关系的重要基础。
巴西利亚联邦区对外部部长帕科·布里托（Paco Britto）强调，越南是一个战略中心，拥有年轻、充满活力的人口，在技术、农业和可再生能源方面具有优势。他表示，越南与南方共同市场的关系是互补关系。越南出口技术、纺织品、电子产品和加工食品，而南方共同市场则供应谷物、肉类、水果、葡萄酒和能源解决方案。
当天，裴文毅在大使馆驻地会见了巴西议员马西奥·霍奈塞尔（Márcio Honaiser）和马拉尼昂州达维诺波利斯市市长何塞·贡萨尔维斯·利马（José Gonçalves Lima）。
裴文毅强调，越南注重促进农业、粮食安全和生物能源等领域的合作，建议越南国会和巴西议会以及两国政府和企业界加强配合，支持并尽早促进《越南-南方共同市场自由贸易协定》谈判。（完）