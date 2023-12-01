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越南与加拿大建交50周年：深化两国企业的合作
马克汉姆政府领导，当地20多家企业和越南药品企业，以及有了解在越南投资商机需求的越侨企业代表等一同出席此次论坛。
马克汉姆市领导代表阿曼达·科鲁奇（Amanda Collucci）女士在开幕式上致词时介绍了马克汉姆市的经济潜力，投资活动以及该市企业的合作潜力。
越南-加拿大友好协会秘书长阮能滘在论坛上表示，越南与加拿大在所有领域的关系正处于历史最好时期，特别是在两国关系提升为全面伙伴关系和两国共同加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》之后。
阮能滘透露，2022年，两国双边贸易额达70亿美元。在今年前7月，两国双边贸易额达近40亿美元，力争实现全年双边贸易额达100亿美元的目标。目前，在越南的加拿大投资项目253个，投资总额近49亿美元，在对越南进行投资的国家和地区中排名第14位。
在此次企业论坛上，Vinacare药品公司董事长陈文长分享了其经验并呼吁加拿大企业在越南开展投资合作活动。陈文长认为，随着经济的发展，越南人对健康的关注度越来越高。越南也在药品领域提出了多项优惠的投资政策。
两国企业代表在论坛上纷纷讨论关于贸易投资合作活动中法律方面的挑战，加拿大与越南经贸关系中的政策，两国合作潜力等问题。越南与加拿大友好协会建议加拿大-越南友好协会通过加强企业代表团互访和民间交流活动进一步推动双方之间的合作关系，特别是在农业、医疗卫生和教育等三大领域。
此前，马克汉姆市市长亲切会见了越南工作代表团。会见中，他为越南代表团访问加拿大并举行一系列纪念两国建交50周年的活动表示感谢，同时希望有机会出访越南。（完）
此前，马克汉姆市市长亲切会见了越南工作代表团。会见中，他为越南代表团访问加拿大并举行一系列纪念两国建交50周年的活动表示感谢，同时希望有机会出访越南。（完）