越南与加拿大建交50周年：深化两国企业的合作

马克汉姆政府领导，当地20多家企业和越南药品企业，以及有了解在越南投资商机需求的越侨企业代表等一同出席此次论坛。



马克汉姆市领导代表阿曼达·科鲁奇（Amanda Collucci）女士在开幕式上致词时介绍了马克汉姆市的经济潜力，投资活动以及该市企业的合作潜力。



越南-加拿大友好协会秘书长阮能滘在论坛上表示，越南与加拿大在所有领域的关系正处于历史最好时期，特别是在两国关系提升为全面伙伴关系和两国共同加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》之后。



阮能滘透露，2022年，两国双边贸易额达70亿美元。在今年前7月，两国双边贸易额达近40亿美元，力争实现全年双边贸易额达100亿美元的目标。目前，在越南的加拿大投资项目253个，投资总额近49亿美元，在对越南进行投资的国家和地区中排名第14位。



在此次企业论坛上，Vinacare药品公司董事长陈文长分享了其经验并呼吁加拿大企业在越南开展投资合作活动。陈文长认为，随着经济的发展，越南人对健康的关注度越来越高。越南也在药品领域提出了多项优惠的投资政策。