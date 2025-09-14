越南与丹麦致力推动两国友谊可持续发展

在会见中，丹麦议会议长索伦·盖德及丹麦议会代表高度评价越南在经济社会发展与国际融入方面取得的成就，以及两国在全面伙伴关系和绿色增长战略伙伴关系框架下不断积极发展的长期、可持续友好关系；认为此次访问是进一步推动两国及两国国会关系的重要举措。



索伦·盖德议长高度评价越南为实现2050年碳中和目标所作出的坚定承诺；认为越南与丹麦于2023年建立绿色战略伙伴关系框架是重要里程碑，为扩大两国合作奠定了坚实基础。



阮克定强调，越南视丹麦为借鉴立法、公共行政管理、绿色转型和数字化转型等方面经验的典范；重视同丹麦在科技、创新、绿色经济、数字经济与循环经济、人工智能、应对气候变化和环保等关键领域加强合作。



阮克定建议两国国会加强高层与专门委员会代表团互访，深化合作与经验分享，推动两国各项协议的落实；考虑签署两国国会合作协议，成立两国友好议员小组，以加强国会合作及两国在各领域的全面合作，推动双边关系迈上新高度。阮克定还转达了越南国会主席陈青敏对索伦·盖德议长的访越邀请。索伦·盖德欣然接受，并表示将在合适时间安排访问。



在与丹麦议会经贸委员会主席的会谈中，阮克定副主席重申越南大力支持丹麦在绿色增长和可再生能源等领域的投资项目，并承诺为丹麦投资者创造一切便利条件。



丹麦议会经贸易委员会主席强调，在世界经济面临诸多挑战的背景下，两国更需深化合作，推动双边经贸投资发展。他指出，乐高、潘多拉等丹麦的世界顶级集团在越南投资展开各大型项目正是越南投资环境潜力的有力证明；丹麦企业表示高度关注，并希望进一步扩大在越南的投资与经商活动。



在与哥本哈根市长的交流中，阮克定副主席建议加强哥本哈根与河内、胡志明市的合作，共同推动河内和乐高新技术园区、河内生物技术园区以及胡志明市国际金融中心的发展。

阮克定主席与哥本哈根市长举行工作会谈。图自越通社

双方还就共同关心的地区与国际问题交换意见。



在与丹麦大型集团的座谈会上，阮克定副主席及随行成员介绍了越南良好的投资与营商环境，并解答了丹麦企业的关切。丹麦企业一致高度评价越南市场潜力，确认将继续长期扩大在越南的投资和经营活动。



9月13日，阮克定率团走访越南驻丹麦大使馆，与大使馆干部职员及旅丹越南人社群代表会面，并通报了党、国家和国会在新阶段关于侨务和外交工作的重大主张和政策。（完）

