越南与中国(四川)经贸合作及贸易投资促进大会在河内举行

为帮助越南企业与中国四川省在经贸领域加强对接与合作，4月5日下午，越南工贸部贸易促进局与中国国际贸易促进委员会四川省委员会（简称四川省贸促会）在河内联合举行越南与中国(四川)经贸合作及贸易投资促进大会。

该活动将有助于促进越中两国农水产品和药品通过正贸渠道的进出口力度，特别是为越南优势产品进入中国市场创造便利条件。

越南工贸部贸易促进局副局长黎黄财在会上致开幕辞时表示，有助于有效利用两国合作优势，越南与四川省的合作不断走向深入并在多领域上扩大合作范围。

值得注意的是，四川省多家大型企业已赴越南进行投资，并为越南各地经济的发展做出了积极贡献。除了经贸领域外，越南与中国四川省还保持着频繁的人文交流和高层互访活动。

黎黄财表示，越南企业和四川省需要进一步加强合作，旨在有效挖掘各自的潜力，推越南各地与四川省的经贸合作力度。

贸易促进局还高度赞赏四川省贸促会与四川省中医药管理局组团赴越南参加2024年越南国际贸易博览会（Vietnam Expo 2024），进行实地考察并与越南企业加强对接。

四川省贸促会副会长雷学杰在谈到两国贸易合作时表示，参加2024年越南国际贸易博览会的四川省代表团由从事电力设备、医疗、食品、生物技术基础设施等领域的企业组成的，共设30间展位。四川省将基于双方的需求进一步推介其产品并加强双方合作与对接。

雷学杰女士表示，此次会议不仅体现双方的密切关系，而且还是双方实现经济目标的良好机会。因此，通过参加越南国际贸易博览会和此次促进会，越南与四川省将获得积极成效和共同发展，并为两国开辟更好的新合作阶段。

出席本次促进会包括从事进出口、农产品、药品、食品加工、物流、建筑、投资等领域的四川省15家企业和越南60家企业。

通过对接活动，双方企业更加了解各自的进出口需求并确定潜在的合作伙伴，从而能够制定符合且有效的生产经营计划。（完）