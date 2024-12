越南三大顶级酒店内的餐饮胜地荣登美国杂志榜单

近日,美国知名旅游杂志《Travel + Leisure》公布了2024年度Tastemakers奖(意译为“风味缔造者”)的评选结果,揭晓越南最佳餐厅和酒吧名单。其中,三家入选的代表均位于东南亚顶级酒店之中。

2024年Tastemakers奖共评选出东南亚地区8个国家和地区的25家顶级餐厅及10家卓越酒吧。这份榜单由全球餐饮领域的顶级专家精心挑选,为游客探索本地区最具活力的美食目的地提供了权威指南。 在越南的获奖名单中,河内Capella酒店的Hibana by Koki餐厅和The Hudson Rooms酒吧,以及InterContinental Danang Sun Peninsula Resort酒店的La Maison 1888餐厅成为唯一上榜的两大酒店代表。

Hibana by Koki——日本铁板烧的巅峰之作

位于Capella Hanoi酒店的米其林一星餐厅Hibana by Koki,凭借对日本铁板烧艺术的卓越演绎,荣膺《Travel + Leisure》的推荐。这家餐厅由著名主厨山口宏(Hiroshi Yamaguchi)与顾问主厨吉田纯一(Yoshida Junichi)领衔,后者是全球首位因铁板烧技艺获得米其林星级荣誉的厨师。

Hibana by Koki以其精致的空间和感性的用餐氛围迎接食客,并提供采用顶级食材制作的美食,例如来自日本海的鲈鱼、北海道寒冷海域的毛蟹以及经过近一小时精心烹制的顶级八重山郡和牛,每一道菜肴都带来难以忘怀的鲜美“Umami”味道。

在Hibana by Koki,每一餐如同一场感官的旅行,其极致用心的料理和私密的用餐体验,赋予铁板烧艺术全新的诠释。

The Hudson Rooms——纽约风情的顶级酒吧

Capella Hanoi不仅在“食”方面表现出色,其The Hudson Rooms酒吧也跻身越南最佳酒吧前十。这间酒吧带领宾客穿越时光,回到1920年代纽约的辉煌年代。

据《Travel + Leisure》介绍,这家拥有120个座位的餐吧重现了纽约“大中央车站”的繁华场景,为客人提供鸡尾酒、威士忌,以及搭配的生蚝、鱼子酱和海苔面包等经典美食。

在酒吧经理Sean Halse的指导下,由调酒专家阮玉庆(Patrick)领衔的年轻团队精心调制出独具一格的饮品。The Hudson Rooms还成功入选2024年亚洲最佳酒吧榜单,再次证明Capella Hanoi在奢华服务领域的卓越地位。

La Maison 1888——岘港唯一的米其林餐厅 《Travel + Leisure》称,作为洲际岘港阳光半岛度假村的“瑰宝”,La Maison 1888是越南唯一一间米其林星级餐厅,将法越融合的精致美味呈现给每位宾客。

餐厅由传奇主厨克里斯蒂安·勒斯奎尔(Christian Le Squer)掌勺,其坐落于一片郁郁葱葱的原始森林中,以仿古法式别墅为设计灵感,完美结合了法式高端料理与当地特色食材。山茶海域的新鲜海产,在大厨们无穷的创意和精湛技艺下,被精心打造为令人耳目一新的艺术佳作,如北海道风味烤扇贝、越南水煮田螺搭配意大利Cannelloni面管等。这些美食杰作共同呈现出独一无二的美食体验,不仅在越南其他地方难以寻觅,甚至在全球范围内也是绝无仅有的。

这里也是越南唯一一家拥有来自奥地利南部Austrian White Chateau-Grillet品牌的稀有葡萄酒的餐厅。在侍酒师阮全的专业引领下,这位荣获2024年《米其林指南》侍酒师奖的专家,使La Maison 1888自2018年以来连续获得享有盛誉的《葡萄酒观察家》最佳卓越奖(Wine Spectator's Best of Award of Excellence)。

La Maison 1888不仅被《Travel + Leisure》杂志赞誉,而且还在同一时间获得英国最悠久且最受信赖的杂志之一《Time Out》的推荐。该杂志将这家餐厅作为典范,凸显岘港在发展成为区域内最活跃的美食中心之一的过程中所取得的地位。

此次《Travel + Leisure》颁发的奖项不仅彰显了这些餐厅和酒吧的卓越品质,也充分肯定了越南顶级酒店品牌的非凡实力。这些品牌不仅在不断提升度假体验方面表现卓越,还特别注重打造精致的味觉之旅,使每一位国内外游客的旅程变得难以忘怀,同时也证明了越南高端美食在世界美食版图上的重要地位。(完)