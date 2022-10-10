越南三名公安军官赴联合国南苏丹特派团执行维和任务

10月10日，

越南

公安部举行仪式，向三名军官授予国家主席关于执行联合国维和任务的决定书。越共中央政治局委员、公安部长苏林大将出席仪式并发表讲话。

公安部维和事务办公室主任陶春麟少将透露，2022年，公安部已对23名军官进行联合国维和事务培训并引导他们竞聘联合国维和职位。

截至目前，公安部8名军官已接受联合国检查并满足参与维和行动的条件（一名军官在联合国总部执行任务，7名赴联合国南苏丹特派团执行维和任务）。

8月12日，公安部已向阮玉海中校授予国家主席关于赴联合国总部执行维和任务的决定书，同时举行公安部维和事务办公室揭牌仪式。

9月22日，国家主席签发关于派遣3名公安军官（黎国辉大校、武越雄中校、梁氏茶荣中校）赴联合国南苏丹特派团执行维和任务的第1077号决定。

落实公安部的指导意见，公安部维和事务办公厅已同有关单位配合为上述三名军官于10月13日启程执行维和任务做好各方面准备工作。

苏林大将受国家主席委托向三名人民公安军官授予国家关于赴联合国南苏丹特派团执行

维和任务

的决定书以及公安部长的奖状。

苏林大将在仪式上发表讲话时强调，公安部正式派遣3名军官赴

联合国南苏丹特派团

执行维和任务是越南安全外交活动的重要里程碑和一大亮点以及融入国际社会、合作与全面发展取得的长足进展；彰显越南是国际社会的朋友、可靠合作伙伴与负责任成员国的一贯立场。

参与联合国维和行动也表明越南公安融入国际社会水平已迈上新台阶，越南公安军官完全具备在多边环境中成功执行国际维和任务的足够能力等。（完）