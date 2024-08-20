越南《人民报社》“阮富仲总书记——党具有大胸襟、大格局的领导人”特别专题网正式上线

8月20日，越南《人民报》“阮富仲总书记——党具有大胸襟、大格局的领导人”特别专题网正式开通上线。越共中央政治局委员、书记处常务书记梁强出席仪式。该网站网址为http://nguyenphutrong.nhandan.vn。 梁强在特别专题网开通仪式上发表讲话时指出，已故越共中央总书记阮富仲是越南共产党特别杰出、具有大胸襟、大格局，一生从事革命活动，学习和践行胡志明思想、道德和作风的领导者。阮富仲总书记的生涯和事业是越南干部、党员和人民学习和践行的光辉榜样。 梁强补充说，作为我党的杰出理论家，阮富仲总书记认真研究和总结了党和民族的光荣传统和90年来越南革命丰富生动实践的宝贵经验，证明了革新道路的正确性和创造性，是越南党、国家和人民共同努力、坚持不懈的伟大成就，使我国从未有过像今天这样的潜力、基业、地位和国际声誉。



梁强对《人民报》以高度的政治责任、革新精神和对阮富仲总书记的特殊感情，在短时间内完成特别信息专栏建设表示欢迎。该特别信息专栏的诞生有助于越南干部、党员、人民和国际友人更加了解阮富仲总书记的生涯事业及其所作出的巨大贡献。

梁强建议，中央宣教部与有关部门和《人民报》密切配合，广泛宣传“阮富仲总书记——党具有大胸襟、大格局的领导人”特别专题网的内容，进而激发干部、党员和人民对党、胡伯伯和越南民族的自豪感和信任；凝聚和弘扬民族大团结的力量，将其与时代力量结合起来；全面推进工业化、现代化进程，建设民主、公平、文明的国家。



越共中央委员、《人民报》总编、中央宣教部副部长、越南记协主席黎国明表示，关于阮富仲总书记的特别专题网共设《坚定选择的道路》、《为国为民之寄语》、《领导与专家之意见》；《国内外友人的感情》、《信息》5个小专栏。



黎国明说，“阮富仲总书记——党具有大胸襟、大格局的领导人”特别专题网包括近千篇文章、照片、视频、多媒体新闻产品，在数字平台上应用现代新闻技术，有助于肯定和传播阮富仲总书记的理论成果价值以及阮富仲总书记为制定革新时期国家建设和发展路线和主张的过程中奠定科学性和实践性基础所作出的重大贡献；是服务于干部、党员和人民群众研究查询工作的重要数据库。



当日上午，《人民报》举行了阮富仲总书记图片展，展出44张有关阮富仲同志人生和事业的照片。该图片展将于2024年8月20日至22日在河内市还剑郡鼓行街71号报社总部对外开放。（完）