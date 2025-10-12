越共政府第一次代表大会：重点讨论系列热点问题

10月12日下午，越南共产党政府第一次代表大会（2025—2030年任期）预备会在各代表团分组讨论后，在大会堂进行集体讨论。越共中央政治局委员、政府党组书记、政府总理范明政主持会议。

此前，大会共设15个讨论组，就大会文件和提交越共十四大的文件草案进行了深入研究。代表们一致认为，大会文件准备周密、内容科学、结构严谨，充分发扬民主和集中各方智慧。

会议指出，在2020—2025年阶段，尽管面临诸多困难与挑战，政府党委仍坚定不移，加强领导与指导，全力部署，预计实现或超额实现26个主要社会经济指标中的22个，其中全部完成社会领域的各项指标，在2024年和2025年两年内，实现或超额实现15项核心指标。

范明政表示，越共十四大文件草案有许多新看点，更加精炼、务实、注重行动和可行性。他回顾越共六大提出的口号“革新还是灭

亡”，并指出，要进一步推进革新，勇于创造突破，让我们“驶向大海、深入大地、飞向宇宙”，特别是在科技、创新与数字化转型领域必须取得更大突破。只有勇于超越自我、突破旧有思维与机制，国家才能实现快速、可持续发展。

范明政指出，要不断解决体制机制障碍，激发社会各界资源潜力，将“体制瓶颈”转化为“国家竞争优势”。

2020—2025年任期内，国家预算增收与节支总额约1570万亿越盾，社会保障支出约1100万亿越盾，公共债务占GDP比重从2020年的44.3%降至约35%，社会总投资额达17300万亿越盾，占GDP的33.2%。

范明政强调，社会资源仍极其丰富，应通过政策创新加以激活，鼓励民营企业参与大型基础设施项目投资建设，如国际机场和奥运会等体育设施。

范明政在总结讲话中高度评价各代表的责任精神和严谨工作态度，使大会首日工作顺利完成。代表们讨论热烈、建言务实，为越共政府第一次代表大会及提交越共十四大的文件草案贡献了许多富有建设性的意见。（完）