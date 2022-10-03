越共中央总书记阮富仲：在新水平上以新决策继续实施各大问题

10月3日上午，越共第十三届委员会第六次全体会议在首都河内隆重开幕。越共中央总书记阮富仲主持会议并发表讲话。越共中央政治局委员、国家主席阮春福引导开幕式。

在本次会议上，中央委员会将集中讨论涉及各重大和基本问题的报告和提案并做出决定，包括：2022年经济社会和国家预算情况报告，2023年经济社会发展和国家预算计划以及2023-2025年3年国家财政预算计划（草案）；2021-2030年，远期展望到2050年国家总体规划方向 ；继续推进到2030年，远期到2045年国家工业化、现代化工业；继续建设和完善新阶段越南社会主义法治国家；越共十届五中全会关于继续革新党对政治体系运行工作的领导方式的决议实施15年总结报告以及其他重要问题。

阮富仲总书记在会议开幕式上致辞时强调，本次会议旨在基本完善贯彻落实越共十三大决议中各项内容、重大和主要问题的任务。大多数需讨论和做出决定的各问题都是重要、艰难、复杂和敏感的问题。许多问题已拥有主张和政策并长期以来正常进行着，但截至目前，除了取得的结果外仍存在许多需要在新级别、以新决心和决策来继续实施的不足和弱点，旨在满足新发展阶段的要求。

阮富仲总书记要求中央认真研究政府党组干事会的报告和呈文以及各部门和地方的实际情况，集中讨论和分析2022年突出的特点，指出取得的结果，存在需解决的不足、弱点、困难以及需越过的挑战；指出其客观和主观原因以及经验教训；预测从现今到2022年和2023年可能发生的问题。

阮富仲总书记要求需与所提出的目标和任务进行核对，既预防和有效控制疫情，又推动经济社会复苏和发展，发展生产经营，推动增长，为今后各年实现更快速和可持续发展打下基础。

本次会议将审议并对政府党组干事会提交的有关国家总体规划提出意见，指导政府吸收中央的意见来完成《2021-2030年、远期展望至2050年的国家总体规划提案》并提交国会审议决定。

阮富仲总书记强调，这是一项崭新的且非常艰难，但非常重要和紧迫的任务。总书记要求集中精力认真研究相关资料，对政府党组干事会提交的报告进行深入讨论，凝聚高度共识通过中央有关《2021-2030年国家总体规划》方向的结论。

对于推进工业化现代化事业，阮富仲在会议上要求中央委员会客观、科学地评价党和国家关于推进工业化现代化事业的主张、政策和法律的制定、颁布和组织实施情况，贯彻落实党的十三大文件，进一步推进国家工业化和现代化事业，胜利实现越共十三大确定的近期至2030年、远期至2045年的目标任务。

提交本次中央全体会议的方案、程文和决议草案是由提案建设指导委员会在中央各部委近段时间公布关于建设越南社会主义法治国家的27份总结性专题报告以及十八场座谈会、讨论会、会议的意见， 三场征求省、市党委意见会议和中央理论委员会咨询报告的基础上，认真且精心准备的。



阮富仲总书记强调，这是事关胡志明主席和我国人民所选择的社会主义道路的制度存亡和快速可持续发展的一个十分根本、非常广泛且复杂、敏感的重要问题。



阮富仲总书记建议与会代表研究、讨论、评估所取得的结果和成就，同时分析存在问题及其原因。此后，紧紧围绕党的纲领、国家宪法、党的十三大决议和国家实际，注重讨论、澄清，形成全党和人民在观点、指导思想、目标、任务及解决方案等问题上的高度统一。从而进一步推动建设与完善由越南共产党领导的越南社会主义法治国家。



提交本次中央全体会议的实施第十届中央委员会第五次会议关于继续革新党对政治体制运行的领导方式决议的总结报告已经全面评估第十届中央委员会第五次会议决议的实施情况；提出主要观点、目标、任务和主要解决方案，并建议党中央考虑出台新的决议，继续领导、指导革新事业、完善党的领导方式，有效发挥党对党建工作的领导，建设真正强大、廉洁的政治体系，满足新发展时期的任务要求。



阮富仲总书记强调，这是党十三大所确定的党建工作的重要内容，并建议建议抓好新的、突破性的、高度可行的任务，解决方案，以继续发挥所取得的成功经验与教训；要求党中央和与会代表弘扬高度的责任感，做到真正民主与革新，为完善各项报告和各项议案提出意见，确保本次会议结束前能够对其进行审议并作出决定。 （完）