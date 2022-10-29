越共中央总书记阮富仲访华之行彰显越中两党两国的传统友谊

应中共中央总书记、国家主席习近平的邀请，越共中央总书记阮富仲将率领越南党和国家高级代表团对中华人民共和国进行正式访问。值此机会，中国社会科学院东南亚研究中心主任许利平就此访的意义接受了越南通讯社驻北京记者的采访。

许利平表示，阮富仲总书记是中共20大结束后首次访华的外国领导人，这充分体现了中越两党两国关系的特殊性和重要性。2017年，中共19大结束后，中共中央总书记、国家主席习近平首次出访就选择了越南，这次阮富仲总书记的访问可以说是一次回访，体现了中越两党关系的传统友谊。

中越是好邻居、好朋友、好同志、好伙伴，同为社会主义国家，都坚持共产党的领导，坚持人民至上，坚持独立自主，在探索符合各自国情的社会主义道路上相互支持。

许利平强调，越南是东盟具有重要影响的国家。越南也是中国第一个在东盟建立全面战略合作伙伴关系的国家。阮富仲总书记此访不仅将深化中越两党两国的战略互信，丰富中越全面战略合作伙伴关系内涵，而且有助于增进中国与东盟的政治互信。

许利平就两党两国关系的发展表示，中越两党两国关系发展在疫情期间不降反升，这充分体现了中越两党两国关系的韧性与活力。在疫情期间，双方弘扬守望相助传统，携手抗击新冠疫情，在疫苗、抗疫物质、诊疗技术等方面，进行了良好的合作。

目前，中越两党已经建立起理论研讨、干部培训、地方党委合作等合作交流机制，这对于深化两党两国的治国理政交流、提升两党的执政能力，加强舆论引导，具有直接推动作用。

中国已成为越南最大的贸易伙伴和出口国；越南则是中国在全球第六大贸易伙伴。这充分彰显了中越贸易的潜力。自2019年至2020年，中国是越南第四大投资国。2021年成为越南第三大投资国。

许利平在谈到两国党际交往时强调，党际在中越关系扮演者领航和定向的角色。他希望通过中越党际交流，从政治和战略角度聚焦合作。未来双方在气候变化、绿色发展、光伏、清洁能源等领域具有广阔的合作前景。特别是在RECP生效的背景下，中越在中小企业、电子商务以及跨境经济合作等领域，具有较强发展潜力。（完）