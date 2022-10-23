越共中央总书记阮富仲致电祝贺习近平再次当选中共中央委员会总书记

10月23日，中国共产党第二十届中央委员会第一次全体会议已选举中央政治局委员、中央政治局常务委员会委员和中央委员会总书记。习近平同志再次当选中共中央委员会总书记。趁此机会，越共中央总书记阮富仲已向习近平总书记致贺电。

阮富仲总书记在贺电中已代表越南共产党中央委员会和以个人名义热烈祝贺习近平再次当选中共中央委员会总书记；对中共二十大成功举行，尤其是不断完善新时代中国特色社会主义理论体系中的创新发展步伐、战略视野和大会为中国长期发展，力争成功实施“第二个百年”目标所提出的重要任务和目标感到高兴和诚挚的祝贺。阮富仲表示相信，在以习近平为核心的中共中央委员会的领导和关于新时代中国特色社会主义的习近平思想的指引下，中国全党和全民必定将完成中共二十大所提出的各目标，尽早胜利实现完成社会主义现代化建设的基本目标，进而把中国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

阮富仲总书记在贺电中写道：“我们十分重视和高度评价同志对越中两国关系的良好感情、关注和巨大贡献，为两国人民带来利益。我始终十分重视和愿与同志继续给予高度关注和指导双方各级、各行业和各地方贯彻落实各项协议和高层协议和高层共识，将越中睦邻友好和全面战略合作伙伴关系提升至新台阶，稳定健康和可持续发展，满足两党、两国和两国人民的根本利益，为地区乃至世界和平、稳定、合作与发展做出贡献”。

阮富仲总书记表示希望尽早与习近平同志会面并就战略问题交换意见，为进一步增进政治互信，为两国关系良好发展的未来提出各大方向。（完）