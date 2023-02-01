越共中央总书记阮富仲关于反腐败和反消极现象的图书即将亮相

据越共中央内政部，越共中央总书记、中央反腐败反消极现象指导委员会主任阮富仲的《坚决、坚持推进反腐败反消极斗争，为建设日益廉洁和强大的我党和国家做出努力》一书发行仪式将于2月2日在河内举行，旨在庆祝越南共产党成立93周年和中央反腐败反消极现象指导委员会成立10周年。

《坚决、坚持推进反腐败反消极斗争，为建设日益廉洁和强大的我党和国家做出努力》一书由中央内政部与国家事实政治出版社配合出版。该书对阮富仲总书记的指导意见进行系统化，展现出我党对反腐败、反消极工作，党整顿和建设工作，磨练党员和干部道德和工作作风等工作中的一贯和贯穿思想，让干部、党员和人民充分了解和有效实施该工作。

该书共600页，插图近100张，分为3个部分。

第一部分题为“越南反腐败反消极斗争实践中一些问题”，包括阮富仲总书记对自指导委员会成立以来越南反腐败反消极工作进行评价的《反腐败反消极斗争：需要和必须进行的工作；不可逆转的一个趋势》综合文章；阮富仲总书记在2014、2018、2020、2022年召开的全国反腐败反消极工作会议上所发表的讲话；在指导委员会36场会议上做出的结论。

第二部分题为“一贯秉持提前、从远、从源头上预防腐败和消极的方针”，选择出版阮富仲总书记关于党的建设和整顿工作，党员和干部队伍磨练工作的22篇典型文章。其中，从国家实施革新事业当初至今关于党的建设和整顿工作的文章14篇；关于干部、党员道德和生活方式磨练的文章8篇。

第三部分题为“上下一心，纵横通畅”，综合、筛选各阶层人民、国会代表，政客、学者、国际友人对越南反腐败反消极斗争的意见，体现出各阶层人民对在党，而直接为阮富仲总书记的经常、连续、坚决、坚持的领导下进行这场斗争的认可、支持和深刻信任。

通过这本书，读者将为“为什么我们需坚决、坚持进行反腐败反消极斗争”这一大问题找出妥当的答案，同时正确看出腐败、消极和其造成的损失；充分了解党和国家对反腐败反消极认识过程；整个政治系统和全社会在党的领导下进行反腐败反消极斗争中所取得的结果等。

除了出版纸质图书外，国家事实政治出版社将在网站stbook.vn出版这本书的电子版，旨在进一步推广这本书的内容和其意义。（完）