越共中央总书记苏林：越南国家工贸—能源集团“先锋—卓越—可持续—全球化”

越共中央总书记苏林出席并发表重要讲话。



苏林指出，回顾50年发展历程，Petrovietnam作出了巨大贡献，曾多年上缴财政收入占全国财政总额的20%至30%，为稳定宏观经济、保障能源安全发挥了重要作用；在艰难时刻，还维系了社会命脉，助力维护国家安全。



他高度评价集团发起的“教育教室—STEM实践”项目，认为这一模式有助于培养未来科技人力资源、开发数字时代的人力潜能，并要求教育培训部、各省市党委和越南国家电视台协同Petrovietnam有效推广。



苏林强调，当今世界正快速迈向绿色经济、数字经济和人工智能时代，科技与治理正经历前所未有的突破。在此背景下，党中央、政治局已颁布多项战略性和突破性决议，明确保持和平稳定、实现快速可持续发展和提高人民生活水平三大目标。



对Petrovietnam而言，必须落实政治局第76号结论，即《至2025年越南石油工业发展战略和2035年远景》，推动集团从“资源开采”向“能源—工业—知识创造”转型。



苏林建议集团在新战略中重点做好：牢牢保障能源安全，建设战略储备和灵活调度体系；引领工业化、现代化进程，发展工业和技术服务；完善并扩展炼化一体化联合体；发展钻井制造、能源装备和新材料，提高本地化率；建设国家级工贸—能源生态中心；推动高端技术服务，逐步打造成为区域领先的工贸—技术承包商等任务。



他强调，集团要在科技创新和数字化转型上走在前列，改革治理模式，提高效率与安全，严格执行纪律，防止浪费，坚持透明、廉洁和可持续，积极融入国际，凝聚各类经济成分的力量。



越共中央总书记苏林、政府总理范明政及党和国家领导人参观越南国家工贸—能源集团成就展。图自越通社

在纪念典礼上，苏林总书记赠予集团八字题词：“先锋—卓越—可持续—全球化”。



苏林同时要求，国会完善法律体系，为提高能源市场竞争力创造环境；政府将政治局方针具体化到集团章程，并建立能源战略项目的特殊机制；各部委和地方协同配合，优化营商环境，打通发展堵点，推动建设国家级工贸—能源生态中心。



他相信，凭借光荣传统，Petrovietnam将继续成为国民经济的支柱和“民族企业”，为国家利益服务，成为党、国家和人民的自豪，为实现“两个一百年”目标和建设富强繁荣的越南贡献力量。



在典礼上，苏林代表党和国家领导向集团授予一等劳动勋章。政府总理范明政向部分个人颁授一、二、三等劳动勋章。

同时，苏林、范明政及党和国家领导人与集团共同启动“Petrovietnam STEM创新计划”，建设数字化STEM教室，逐步改善教育基础设施，连接国内外学校与地方。

在纪念活动框架内，集团还举办“科技展”，集中展示50年来的重大科技成果与实物，彰显核心科技实力。展览持续至9月22日，并于当日8时至21时向公众免费开放。（完）

