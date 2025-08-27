越共中央总书记苏林：国会要在制度建设上走在前列 勇于在难点问题上做决策

在庆祝八月革命胜利80周年（1945.8.19-2025.8.19）和越南国庆80周年（1945.9.2-2025.9.2），并迎接首届国会大选80周年（1946.1.6-2026.1.6）之际，越共中央总书记苏林8月27日上午在河内主持召开历届国会代表见面会。



本次活动意义重大，体现了党和国家领导对历代国会代表在国家建设、发展与保卫事业中所作出的重大和持续贡献的高度认可，旨在弘扬传统、分享经验、激发改革动力，共同推进国会更加民主、专业、现代化，为建设富强越南、迈向民族新纪元注入强劲动力。



人民代表的共同家园



见面会上，苏林代表党和国家领导，向老一辈革命家及历代国会代表致以亲切问候和崇高敬意。

苏林指出，回顾80年历程，越南国会走过了一条坚定、创新、不断自我革新的道路。自1946年1月6日越南首次民主大选以来，国会始终决策国家大事：通过宪法，确立独立国家的法理基础；制定重大路线方针；行使最高监督职能；并通过议会外交不断提升越南的国际地位。历经抗战、国家统一、国家建设和保卫事业、革新开放及深入融入国际等各个阶段，国会始终与民族同行，成为人民意志和愿望的重要平台。



苏林强调，80年来，多个里程碑塑造了国会的崇高地位：1946年宪法首次确立“一切权力属于人民”；战争时期的重大决策动员了全民力量；1959年、1980年、1992年、2013年宪法及2001年、2025年修宪，逐步将革新路线制度化，为私营经济发展、全面融入国际、保障人权与公民权奠定法律基础；一系列涉及国防安全、经济社会、财政预算、教科文卫、资源环境、科技创新、劳动就业、数字化转型、公平能源转型、数字经济、绿色经济、循环经济等重要法律的颁布，有力推动了法治国家建设。



国会要在制度建设上走在前列



苏林总书记就未来发展提出方向性要求，强调要贯彻落实党的十三大决议，积极筹备党的十四大，努力实现两个百年奋斗目标，聚焦三大重点：捍卫国家主权和领土完整，维护和平稳定与社会安全秩序；推动快速且可持续发展；持续改善人民物质和精神生活。



苏林指出，纪念八月革命和国庆80周年，不仅是回顾光辉历史，更是照亮前行道路。从渴望独立到追求国强民富，从“没有什么比独立自由更宝贵”到建设“与五洲强国比肩的越南”，我们正走在实现民族梦想的伟大征程中。



在这一进程中，国会要在制度建设方面发挥引领作用，勇于探索、勇于创新、勇于决策，尤其是在尚无先例的领域要敢于突破。面对战略竞争加剧、气候变化挑战和科技迅猛发展，国会不能“滞后于时代”，而应“与时代同行”，甚至在部分领域“走在前列”。要依托科技赋能和越南智慧，大力发展开放数据、数字政府、数字经济、数字社会；推动可再生能源与节能技术；培育半导体工业、生物技术、智慧物流；建设绿色循环农业、高质量旅游体系；完善全民预防医疗与健康服务。



总书记重申，党、国家和人民永远铭记并珍视历代国会代表的贡献。他希望各位代表即便退休或转岗，仍继续奉献智慧与经验，服务国会、党和人民，将宝贵传统传承给年轻一代。



苏林坚信，凭借光荣传统、坚定政治本领、集体智慧和为人民服务的精神，越南国会必将继续赢得人民信任，成为社会主义法治国家的生动体现，成为推动国家快速且可持续发展的重要力量。

国会主席陈青敏在致辞中强调，国会将继续贯彻落实党的主张，倾听选民、人民和企业的心声；与政府及有关机关密切配合，扎实推进立法、监督和决策工作，发扬民主、团结、创新精神，及时将党的方针政策制度化并落到实处。



此次是越共中央总书记首次主持历代国会代表见面会，彰显了党和国家对他们近80年来为国会事业所作贡献的高度重视。



会上，国会常务委员会向为国会事业作出突出贡献的人士颁发“为越南国会事业”纪念章，国会主席陈青敏代表常委会向苏林总书记授予该纪念章。



前总书记农德孟，政治局委员、国家主席梁强，政治局委员、政府总理范明政，原政治局委员、前政府总理阮晋勇，政治局委员、国会主席陈青敏，原政治局委员、前国会主席阮生雄、阮氏金银等参加活动。





*当天上午，苏林总书记、国会主席陈青敏还与党和国家现任及前任领导一同参观了由国会办公厅主办的“越南国会——80年传承与发展”专题图片展。展览共展出近300幅图片和文献，分为“从首届普选到今日国会”“越南国会活动印记”和“国会代表团活动影像”三部分，全面回顾了国会八十载光辉历程。（完）

