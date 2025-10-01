越共中央总书记苏林：创新需要在社会生活中广泛传播并深入扎根

10月1日上午，科学与技术部同财政部在国家创新中心（河内和乐高科技园区）联合举办以“全民创新——国家发展的动力”为主题的国家创新日活动响应仪式，并与全国多个分会场连线。



越共中央总书记、中央发展科学技术、创新和数字化转型指导委员会主任苏林出席并发表重要讲话。



全民创新——国家发展的动力



苏林在致辞中强调，越南别无选择，必须把科技、创新和数字化转型视为首要的战略性突破，是推动发展模式革新的主要动力，从而实现两个百年目标：到2030年成为中高收入的发展中国家，到2045年成为高收入的发达国家。这不仅是客观需求，更是时代赋予的使命，决定着民族未来十年的地位。没有任何一个国家能凭借落后的科学技术和迟缓的创新活动实现腾飞。



苏林指出，党和国家已陆续出台一系列重大战略方针和决策部署，持续推进体制机制改革与国家发展进程，涵盖机构精简、行政单位重组、科技创新与数字化转型、国际融合、革新立法执法工作、发展民营经济、保障国家能源安全、教育与医疗卫生发展等多个关键领域。



苏林要求必须统一认识与行动，坚持把创新视为全民事业，培育全民创新文化。创新不仅仅是科技部门的任务，而应是全社会的事业，需要各级、各行业、各类企业和全体人民的参与。创新精神要渗透到各个领域，从国家管理、企业生产经营，到日常生活的具体解决方案。



他强调，新闻媒体机构应加大对好人好事的宣传力度，讲述真实故事，传播灵感，助力将全民创新打造成为文化和国家发展的动力。



苏林要求，须抓紧落实第57号决议精神，推进战略技术发展行动计划，明确自主掌控的路线图；同时发展基础数字设施，提高关键科技系统的国产化比例，确保在融入国际进程中保持自信，并牢牢维护国家的核心能力。

构建超常规体制与政策



苏林强调，要着力完善具有突破性的体制和政策，全面支持科技与创新发展，及时将党的主张转化为可操作的法律法规。在税收、信贷、土地等方面要为研发活动以及新产品、新服务的创新提供有力保障。同时，要大力实施国家创新创业战略，构建与区域和全球紧密衔接的创新生态系统；推动风险投资基金和资本市场发展；建立健全知识产权保护和数据安全机制；建立“沙盒”监管机制，使新生事物能够在可控环境中进行试验、检验与成长。同时，要同步实施国家创新创业战略，着力构建与区域及全球紧密对接的国家创新生态系统。



苏林要求各部委和地方着力建设至少一个创新中心，并与孵化器、加速器及技术交易平台紧密衔接，构建完整的创新生态链，有效连接科研、法律、金融、投资与市场环节。同时，要大力加强与海外越侨、国际专家及领先科技企业的合作，积极把握并引领新一轮前沿科技发展。



各大学和研究院应加快技术转移，推动科研成果商业化。国家要负责建设标准化数字基础设施、开放数据和便捷的公共服务。科研机构要将培训和科研紧密结合市场需求，既注重国际发表，又促进成果转化。



苏林强调，创新需在社会生活各领域、国有经济部门及制度构建中广泛传播并深度扎根，通过完善保障公平、保护知识产权的制度，投资数字基础设施，为创造新价值或解决长期难题的创新突破开辟道路。专家、研究人员和科学家应勇于奉献，将知识服务于国家建设，将民族和国家的利益置于个人利益之上。广大农民、工人和劳动者作为直接从事生产的主力军，要主动学习掌握新知识、新技能与新工具，提升生产效率，将每一滴汗水转化为推动国家发展的更大价值。



树林强调，创新必须致力于解决社会现实问题：在提升生产效率的同时降低排放，在扩大产出的同时确保数据安全，在推动快速增长的同时不让任何人掉队。创新并非终点，而是一个持续循环、永不停歇的过程。它呼唤打破常规思维的束缚，敢于提出不同寻常的观点和解决方案、勇于直面挑战、担当历史责任、开辟崭新道路。



苏林号召全国广大干部、公职人员、工人、农民、知识分子、学生、武装力量以及海外侨胞高举爱国主义旗帜，将创新精神融入日常工作与生活。每一位青年都应勇于突破自我，将个人创意、单位改进和地方亮点汇聚成国家蓬勃发展的创新生态系统，共同将挑战转化为机遇，将梦想化为现实，助力国家走向繁荣富强。



在仪式上，政治局委员、政府总理范明政要求各部委、地方、企业和个人切实落实总书记提出的6项任务，提出“3个不”和“3个支持”：



3个不：不说“不行”、不说“困难”、不说“行”却不做；不求全责备、不急躁、不形式化；不受制于保守思想，不让行政手续阻碍创新。



3个支持（对越南的伙伴与国际组织）：技术支持、政策经验分享与资源支持；资金支持与技术转让，尤其是战略技术与研发中心；支持初创企业和科技公司融入市场与全球价值链。



3个先锋（对青年学生）：做创新和数字化的先锋；做突破自我、时时处处创新的先锋；做与时间赛跑、智慧进取、勇于创新的先锋。



在2025年国家创新日活动响应仪式上，组委会公布了2025年地方创新指数（PII 2025），并启动了多项创新响应项目。



值此机会，苏林、范明政和党、国家领导人共同启动了2025年越南创新日暨2025年越南国际创新展览会。（完）