越共中央总书记苏林：人民公安奋勇开拓 为党为国为民再创辉煌

10月4日上午，越共中央公安第八次代表大会（2025—2030年任期）在首都河内隆重开幕。全国公安系统350名优秀代表出席大会。



越共中央总书记苏林出席大会并发表重要讲话。



苏林指出，当前至2030年是世界格局重塑的关键时期，大国战略竞争日益激烈，国际形势复杂多变，传统与非传统安全挑战相互交织。这一时期恰逢越南共产党领导全国人民实现建党100周年和建国100周年两大战略目标的重要阶段。越南正处于历史性转型时期：两级地方政府模式正式运行，发展空间布局持续优化；党中央提出的一系列具有创新思维和突破性的战略举措正在全面推进。历史经验表明，在革命的关键转折时期，敌对势力、反动分子和各类犯罪活动往往加剧破坏，利用体制机制漏洞和社会薄弱环节，推动内部"自演变""自转化"，企图破坏全民族大团结，离间党、国家与人民的血肉联系，从而削弱内生力量，阻碍社会主义祖国的建设与保卫事业。

围绕五项重点任务，苏林提出明确要求：必须坚持集中统一领导，巩固和平稳定环境，建设秩序井然、纪律严明、安全文明的社会，为全面贯彻落实越共十四大决议和两个百年战略目标奠定坚实基础。要主动把握国内外形势，深入研判合作伙伴与竞争对手，及时提出决策建议，善于化危为机，把握发展与安全的有利条件，有效应对各类风险挑战，坚决维护国家利益。



要着力识别并坚决维护新领域、新空间的安全，包括国家数字主权、网络安全、信息保密与数据安全；主动防范新型国家安全威胁，如机器人、无人设备、网络战等；强化对制度安全、政权安全、思想文化安全、经济安全和网络安全的防护，切实保护关键领导人、政治体系中坚力量及科技精英；确保党中央战略部署顺利实施；彻底化解社会安全、宗教与民族安全、工人安全等复杂隐患，避免陷入被动局面。



要持续有效打击犯罪，稳步降低犯罪率，推进"无毒品、无犯罪乡"建设，逐步实现"无毒品、无犯罪省"，成为建设社会主义乡、社会主义省的核心力量。当前，要集中全力确保各级党代会、越共第十四次全国代表大会、第十六届国会代表选举及2026—2031年任期各级人民议会代表选举的绝对安全，绝不能有任何疏漏。



苏林强调，要全面提升维护安全与秩序的整体能力，充分发挥科技力量，特别是人工智能、量子技术等战略性科技在国家安全保护中的关键作用。要重视建设和发挥乡级公安及基层安保力量的作用，使之与人民群众血脉相连；大力推进安全领域对外交流与国际融合；密切配合军队、各部委、行业和地方，共同构建"全民安全阵势"与"全民国防阵势"，并与"民心阵势"深度融合，凝聚维护安全与秩序的强大合力；着力发展自主可控、自强不息、实用高效、现代化的安全工业，夯实国家安全基础，为祖国建设与保卫事业提供坚实支撑。



苏林强调，要高度重视党的建设和公安队伍建设，确保到2030年人民公安实现正规化、精锐化、现代化。要建设在政治、思想、组织、道德各方面都纯洁坚强、堪为表率的中央公安党委，提升政治能力、智力水平、榜样作用和战斗力；加强革命道德与公务道德建设，特别要发挥领导干部、指挥员和"一把手"的模范带头作用。继续深入贯彻落实第十一、十二届中央四中全会决议和第十三届中央《第21号结论》关于党的建设与整顿的要求，结合学习践行胡志明思想、道德、作风以及胡主席对人民公安的"六条教诲"；强化党纪监督与检查，坚决、持续整治公安系统内部的腐败、浪费和消极现象。



要着力建设一支廉洁、守纪、正规、现代、人文、亲民的公安干部队伍；积极吸引、培养和重用人才，满足新时代任务要求。继续完善三级公安运作模式，确保上下贯通、协同高效，形成从中央到基层的一体化防控体系，有效应对各类突发安全与秩序问题。



要认真总结并持续落实政治局第12号决议，优先推进公安现代化建设，重点实现人力资源现代化，同步推进装备现代化，积极运用科技手段提升公安工作的质量与效率。

苏林要求，中央公安党委要继续推动公安事业全面迈上新台阶。各级党委、党支部和全体党员要贯彻落实本次大会的主题——"遵循胡伯伯教诲——更新思维——提升知识——正规现代——为党、为民"，并以实际成果体现成效。要主动谋划，完善安全秩序领域的体制机制与法律法规，系统审查、调整和补充相关方案与计划，勇于在新问题、复杂问题上开拓创新，为国家高质量、可持续发展以及人民生活水平的提高作出更大贡献。



苏林倡议，在本届党代会任期内发起"三个最竞赛运动"，作为落实中央公安党委第八次代表大会决议和越共十四大决议的强大动力，即："最有纪律——最忠诚——最亲民"。其中，纪律是基础，忠诚是核心，亲民是衡量标准。



苏林深信，凭借80年来的建设、战斗与成长的光荣传统，人民公安力量为党的革命事业、民族独立与国家发展作出了不可磨灭的贡献。第八次中央公安党委代表大会必将成为一届凝聚智慧、传承光荣、坚定信念、不辱使命的典范大会，圆满完成各项决议，继续创造新的奇迹、建立新的功绩，绝不辜负党、国家和人民的信任与期望。（完）