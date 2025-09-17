越共中央总书记苏林：为越南城乡发展制定符合新时代发展要求的方向

出席会议的有中央政治局委员、政府党委书记、政府总理范明政；政府党委常务副书记、政府常务副总理阮和平等。



会上，中央政策战略委员会代表汇报了第19号决议和第06号决议3年来的实施情况。据此，各级各部门坚决、同步落实第19号决议的观点、任务和解决方案，按照党提出的“生态农业、现代农村、文明农民”新发展方向，着力完善体制法律，化解困难障碍，动员并发挥社会资源推动农业、农民、农村发展。



农业生产经营保持较为稳定的发展势头，继续发挥经济支柱作用，为宏观经济稳定作出贡献；农业发展理念正从生产思维向农业经济转变。2024年农林水产品出口额达625亿美元；2025年前8个月实现453.7亿美元，预计全年可达650-700亿美元。



农村在各方面取得明显变化，经济社会基础设施快速发展。农民作为主体的作用得到更好发挥，积极进行生产结构调整，应用科技和数字化转型；物质和精神生活水平不断提高。2024年农村人口使用符合标准清洁水的比例为58%，预计2025年可达60%。



越共中央总书记苏林发表讲话。图自越通社

报告同时指出一些不足之处，例如农业发展缺乏可持续性；区域规划和产业链联结不够完善；出口市场不稳定，产品质量与竞争力有限，IUU“黄牌”尚未解除。资源利用尚不够可持续，过度使用化学品导致食品安全问题。



苏林总书记在总结讲话中要求对上述重要决议的实施情况和成果进行客观、全面的评估；深入研究在行政区划调整、合并省县及两级地方政府组织后出现的新问题；明确需要调整的内容，并与新阶段发展要求进行对照；研究世界现代城乡发展新趋势，为补充和修改第19号、第06号决议提供依据，以符合实际需求。



苏林总书记强调，必须清楚认识到城市发展与农村发展是相辅相成、不可分割的两大战略任务。城乡问题不仅是经济社会问题，也是政治、文化、民生问题。现代城市代表文明，是发展动力；而富裕、美丽、文化、可持续的农村则是坚强的后方。城乡关系必须经过科学规划，形成统一整体，实现平衡、和谐、互补发展。



苏林总书记指出，需要对决议实施情况进行初步评估，找出不足和限制，明确新的发展要求，并提出新的指导思想；经过深入研究，政治局将作出结论。在党的第十四次全国代表大会之后，当第19号和第06号决议实施满5年时，可考虑出台符合实际的新决议。这些都是重大战略问题，要求高度集中智慧，动员专家、科学家参与，并参考国际经验，为越南城乡发展制定符合新时代发展要求的方向。（完）