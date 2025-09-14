越共中央总书记苏林在越通社胡志明勋章授勋仪式和传统日80周年纪念典礼上发表的演讲（全文）

越共中央总书记苏林出席并在仪式上发表指导讲话。越通社谨向读者介绍苏林总书记发表演讲全文。



“尊敬的党和国家各位领导、中央和地方机关领导同志，



尊敬的新闻界前辈以及越南通讯社历代新闻工作者，



尊敬的各位代表和国际友人，



今天，我们仍沉浸在八月革命和9·2国庆80周年庆典的豪迈与神圣气氛中。我非常高兴能够出席在国家通讯中心举行的胡志明勋章授勋仪式暨国家通讯机构，党和国家战略性、可信赖的信新闻机构--越南通讯社建社80周年纪念活动。



越南通讯社自诞生并与国家共同发展壮大以来，一代又一代通讯记者始终坚定信念、满怀热情，不畏艰难险阻与牺牲，为谱写祖国山河的英雄壮歌，为光荣的党、为亲爱的越南祖国、为通讯记者自身的荣光作出了重要贡献。值此之际，我谨代表党和国家领导，向越南通讯社历代领导、记者、编辑、技术人员和工作人员，以及烈士记者亲属、伤残记者，致以热烈的祝贺、亲切的问候和最崇高的敬意。



祝贺越通社第三次荣获党和国家授予的崇高奖项--胡志明勋章。



尊敬的各位同志和朋友们，



80年前的1945年9月15日，在胡志明主席亲自命名下，越通社满怀骄傲地以越语、英语和法语三种语言全文播发了《独立宣言》和临时政府名单，向全世界庄重地宣告越南民主共和国（今越南社会主义共和国）的诞生。自这一历史性里程碑以来，越南通讯社肩负起崇高使命，成为党和国家的官方信息提供机构，向国内外新闻媒体和公众发布权威信息；同时承担战略任务，为党和国家领导以及政策制定机关提供信息支持。



在建社初期，越南通讯社力量尚显稚嫩、设备依然简陋，但在党的直接领导下，通讯记者队伍凭借炽热的爱国情怀和新闻人的热忱，不断自我锻炼，甘于牺牲与艰辛，始终坚守革命前线，为革命事业的胜利作出贡献。正是那些艰苦岁月锤炼并铸就了通讯记者们的意志品质和核心价值。



在抗战时期，数百名越南通讯社记者、技术人员和工作人员毅然奔赴前线，活跃在各大战场，用一条条新闻和一幅幅图片真实记录了我国军民的精神、意志与抗战决心；展现了国际朋友的支持，以及在党的英明领导下取得的辉煌胜利。



1960年，解放通讯社成立，作为越南南方民族解放阵线的官方发言和新闻机构。在15年的活动中，在越南通讯社的支援和越共中央的领导下，解放通讯社记者们英勇顽强，不畏枪林弹雨，始终出现在最激烈的战场。他们既肩负信息传播的使命，又直接扛枪作战，堪称革命斗争的锐利武器，为民族取得辉煌胜利、迎来祖国统一作出了极其重要的贡献。

苏林向越通社赠送胡志明主席塑像。图自越通社

南北团聚后，1976年5月24日，越南通讯社与“虽二而一”的兄弟——解放通讯社正式合并，标志着越南新闻事业发展进入了一个新的阶段。



可以简要概括北方的越南通讯社和南方的解放通讯社于抗战时期的作用为三大特殊任务：同志们既像前线战士一样英勇战斗；又承担着为党和国家领导提供战略信息的使命；同时还直接从战场和谈判桌上传递消息，送达国内外新闻系统。



为了记录祖国在各场战争中的辉煌历史，越南通讯社共有近260名记者和技术人员英勇牺牲，许多人将身体的一部分留在了战场，许多人因暴露于化学毒剂而患病。直到今天，不少战地记者及其子女仍在承受战争带来的痛苦。这正是为民族光荣的革命事业而奋斗与牺牲的革命记者们坚强品格、炽热爱国情怀，以及甘于奉献、无私牺牲精神的明证。



在国家建设、革新与融入国际一体化的阶段，越南通讯社继续巩固并彰显其作为战略信息机构、国家传播体系中主力新闻机构的作用。越南通讯社的消息始终可靠、及时，是向国内外新闻机构提供的权威、主流信息源，有助于引导舆论，凝聚社会共识，激发全民大团结的力量，从而为党和国家的方针、政策取得胜利性成果作出重要贡献。



越通社新闻工作者始终站在斗争前线，坚决捍卫党的思想基础，驳斥错误和敌对言论；紧密跟踪国内外形势，及时提供参考信息和报告，为党和国家领导人作出符合国家发展与世界运行趋势的正确决策贡献力量。



自成立之初至今，越南通讯社始终发挥对外信息主力作用。由最初的对外外语新闻稿发展至今，越南通讯社已拥有 3 个国家级对外信息主力产品同多种其他对外信息产品，为向国际友人传播越南和平、充满活力、革新、创新并怀抱强烈发展愿望的形象，以及党的路线和国家政策作出了积极贡献。



新闻工作者各位同志一直努力保存，不断丰富国家宝贵的图片资料库。近段时间，这一资料库已被同志们高效利用，服务于对外活动和国家重大事件。越南通讯社还富有创意并积极主动地开展对外活动，扩大与各新闻通讯社的合作，与国际伙伴签署业务协议，从而有助于巩固并深化越南与各国之间的关系。



越南通讯社同时也是新闻媒体领域数字化转型的先锋机构。正如同志们在报告中所指出，目前越南通讯社提供多种信息形式，其中包括数字新闻、数据新闻产品，并在多平台上广泛发布，为引导社会舆论作出了贡献。今天正式推出关于越南共产党第十四次全国代表大会的特别信息专栏，正是同志们不懈努力的明证，使越南通讯社的信息始终紧密联系国家重大事件，有效服务于新闻传播体系和广大人民群众。



凭借这些成就，越南通讯社荣获了党和国家授予的多项崇高称号：两次荣获“人民武装力量英雄”称号、一次荣获“革新时期劳动英雄”称号，以及“金星勋章”、“胡志明勋章”、“独立勋章”。越南通讯社的许多战地记者也因其具有历史价值、影响深远并能流传于世的摄影作品而荣获“胡志明奖”、“国家奖”。



值此建社80周年之际，越南通讯社凭借其悠久的历史传统、卓越贡献以及在党的革命事业和民族事业中的杰出表现，荣获胡志明勋章（第三次荣获此殊荣）。



我谨代表党和国家领导，对越南通讯社历代领导、干部、记者、技术人员及工作人员为党的革命事业和民族事业所作的卓越贡献给予特殊表彰，同时肯定他们为越南革命新闻事业留下的光辉篇章。

各位同志、各位朋友：



我们正步入民族发展新阶段。新纪元正为我们开启新的发展前景，同时也提出了新的革命要求，需要以更高的决心、更大的渴望，建设一个富强、繁荣的国家，让人民过上自由安康、幸福温饱的生活。



思维、体制和机构组织方面的革命正在蓬勃展开，为国家发展注入新的动力。世界也正处于快速、多变、前所未有的变革之中，出现了许多新的挑战，对越南的发展构成了考验。传播革命伴随着数字技术、人工智能、社交网络以及前所未有的信息传播方式的迅猛发展，既带来机遇，也对新闻机构乃至国家的稳定带来重大挑战。



在新的形势下，越通社必须不断自我革新和发展，力争与时代相称、与国家协调发展，继续彰显其作为党和国家战略性、可信赖信息机构的作用；成为权威信息源，成为新闻与思想战线上的积极主流。同志们要紧密跟踪、掌握国内动态和国际形势变化，主动收集、汇总各类信息，全面分析、准确评估和及时预测，为党和国家领导提供有价值的新闻报告，甚至提出参谋意见，助力作出恰当决策，避免陷入被动和意外。越通社的信息必须准确、客观、充满人文性，并有利于国家和人民。为了在国家发展的新阶段完成好任务，各位同志需要牢牢把握以下五个重点方向：



第一， 越通社的新闻工作者要不断锤炼坚定的政治立场，忠于革命理想，发挥先锋战士的作用，出色完成党和国家交付的一切任务；深入广泛宣传越南的路线、政策、法律和发展成就，加强社会信心和共识；激发灵感，唤起全社会为国家发展事业而奉献的渴望。



做好这一要求，同志们必须坚守新闻工作者的道德、廉洁与社会责任，超越物质诱惑，始终站在正义一边，用笔杆子捍卫真理、进步与美好，铲除社会乃至自身中的丑恶与邪恶。



其二，面对数字化转型的浪潮以及全球传播空间的激烈竞争，同志们需要继续大力创新新闻传播方式和信息传递方法；要走在现代科技应用的前列，掌握数字平台、人工智能和大数据。



在新闻实践中，同志们既要对新的事物保持敏锐，也要格外谨慎。在信息大道上，真与假往往交织，同志们必须不断提升新闻知识与技能，具备准确的职业反应，掌握技术手段，以最快速度识别、发布和处理虚假信息与错误信息；同时，及时选择那些具有核心价值的新问题，提供给党和国家领导以及媒体体系。



第三，越通社要进一步做好数据库建设工作，因为数据是数字时代的生产资料。科学构建新闻数据系统，其中包括各位同志正在保存的极其宝贵的信息资料中心和国家图片库，将成为越通社发展创新新闻、数据新闻的重要基础，并有助于形成国家的“共同数据库”。



第四，深度融入国际社会是国家下一阶段的重要发展方向之一。各位同志要继续主动扩大与世界知名通讯社和有影响力的新闻机构的合作，提升越通社作为区域内有权威通讯社的地位。除了积极向国际朋友推广越南的国家形象、文化和人民之外，还需要提出更多创新性的合作方案，与各伙伴携手打造积极传播越南发展壮大的信息产品，使其在全球平台上传播开来，并将人类文明与世界发展的成果传递给越南人民。



第五，各位同志要继续推进内部机构的整合，使运作更加高效，并为骨干力量提供更好的待遇。同时，越通社也要高度重视高素质青年人才的招聘与培养，选拔有理想、有抱负、有热情的年轻力量，以满足新形势下的任务要求，延续越通社引以为豪的光荣传统。各位同志还要不断学习和分享现代新闻模式，为推动越南革命新闻事业的发展作出贡献。



各位同志、各位朋友：



80年来的历史已经证明，在任何历史阶段——无论是战争还是和平——新闻通讯工作者始终展现出坚定的政治立场、勇于担当的精神，随时准备奉献、牺牲，忠诚服务于党、国家和人民。今天在纪念活动中展出的这些照片，虽然只是越通社丰富图片资料库中极小的一部分，却真实反映了这些宝贵的价值。



在国家发展新时代中，越通社的每一位记者、编辑人员、技术人员和劳动者都应怀揣对光荣传统的自豪感，继承前辈的脚步，以革新的渴望和行动的先锋精神，彰显自身的作用、担当与创造力。



我坚信，凭借英雄传统、革新的决心和奋发向上的渴望，越通社一定会蓬勃发展，牢牢把握主流、权威的信息源，引领社会舆论的走向，继续巩固和彰显其作为国家通讯社、党和国家以及人民可信赖的战略信息机构的重要地位。



祝各位老一辈新闻工作者、各位代表以及各位同志身体健康、幸福安康、事业有成。



谢谢大家！（完）