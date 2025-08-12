越共中央总书记苏林出席越南-韩国科技座谈会

越通社特派记者报道，对韩国进行国事访问期间，8月12日在首都首尔，越南科学技术部、外交部、越南驻韩国大使馆与韩国科学技术信息通信部联合举办了越韩科技座谈会。



越共中央总书记苏林与越南高级代表团，以及两国科学家、管理者、企业领导等众多代表与会。



这是两国首次举办高层座谈会，旨在在科学技术、创新和数字化转型等三大关键增长动力上建立密切的战略合作框架。



越南科学技术部部长阮孟雄在座谈会上发表主旨演讲时表示，越南将科技、创新与数字化转型确定为推动越南迈向高收入发达国家的核心动力，力争对国内生产总值（GDP）增长贡献至少50%。越南已成立由苏林总书记为主任的中央科技创新发展和数字化转型指导委员会，体现了越南在这一方面的最高决心。



阮孟雄部长强调，越南希望韩国分享以技术为基础的发展之路的成功经验。越南也正在修改《高科技法》和《技术转让法》，其中包括对向越南进行技术转让的外国投资者给予特别优惠政策；希望韩国的外商直接投资（FDI）企业通过在越南设立培训中心、研发中心来实现技术扩散。



越南希望在半导体、电子、通信、人工智能（AI）、量子、新能源、生物、纳米、网络安全等新兴技术领域与韩国开展深入合作；共同制定研发项目；推动企业、科研院所和高校之间的技术转让；发展高科技工程师研发培训中心；借鉴韩国发展创业与创新创业生态系统的模式等。

在发展数字政府、数字基础设施和数字主权方面，越南希望与韩国合作推进数字政府建设、国家数据中心建设，以及在保障网络空间安全、数字主权和国家数字治理能力方面开展合作。



在座谈会上，韩方代表分享了韩国推进数字化转型的经验、韩国中小企业的革新创新及韩国的相关战略。韩国多家科研院所、高校和科技企业代表也提出了与越南企业、高校、科研院所合作的建议。



在座谈会上发表指导性讲话时，苏林总书记强调了发展科学技术的重要性，建议两国将其视为越南－韩国全面战略伙伴关系中的重要战略合作支柱。



苏林指出，越南已制定科学技术、创新和数字化转型发展战略，明确将科学技术、创新和数字化转型发展成为关键动力，以提升国家竞争力，推动越南发展成为发达、高收入国家。



苏林强调，越南高度注重在教育和高素质人力资源，尤其是在人工智能等新兴领域的人才培训方面加大投资力度；同时吸引海外越南科学家和专家为国家发展贡献力量。



苏林总书记强调，科技合作已被确定为提升未来越南－韩国双边关系水平的重要支柱，并相信越韩全面战略伙伴关系将朝着更加务实、高效的方向发展，为两国带来包容性和可持续的利益。（完）