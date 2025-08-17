越共中央总书记苏林出席越南人民公安传统日80周年庆典暨金星勋章授勋仪式

8月17日上午，越南共产党中央委员会、越南社会主义共和国国会、国家主席、政府、越南祖国阵线中央委员会和中央公安党委、公安部隆重举行越南人民公安传统日80周年（1945年8月19日—2025年8月19日）、全民保卫祖国安全日20周年（2005年8月19日—2025年8月19日）庆典，并向人民公安力量授予金星勋章。



越共中央总书记苏林出席并发表纪念讲话。



出席活动的有原越共中央总书记农德孟；中央政治局委员、国家主席梁强；原政治局委员、原国家主席张晋创；政治局委员、政府总理范明政；原政治局委员、原政府总理阮晋勇；政治局委员、国会主席陈青敏；各位原政治局委员、原国会主席阮生雄、阮氏金银；政治局委员、书记处常务书记陈锦秀；原政治局委员、原书记处常务书记潘演；原政治局委员、原书记处常务书记、原公安部长黎鸿英大将；原政治局委员、原书记处常务书记陈国旺；政治局委员、书记处书记、祖国阵线中央委员会主席杜文战；政治局委员、中央公安党委书记、公安部长梁三光大将。

此外，还有各位政治局委员、原政治局委员，中央书记处书记、原中央书记处书记；中央委员、原中央委员；来自邻国、东盟国家以及部分友好国家的公安、警察、安全、内务部门代表；各国驻越大使、外交使团团长以及部分国家的安全、警察代表；部分国际组织驻河内代表等出席大会。



在大会上，苏林强调，隆重举行纪念越南人民公安传统日80周年暨全民保卫祖国安全日20周年，是越南党、国家和人民对人民公安力量作出的巨大贡献和无私牺牲表达深切感谢与崇高敬意的重要机会；是重温光辉传统、彰显永恒价值、激发民族自豪感、巩固意志与责任、坚定理想与信念的重要机会。

苏林指出，80年的历程，足以证明在党的绝对、全面、直接领导下，在国家统一管理下，在人民的信任、拥护和支持下，人民公安力量的政治本领、智慧与成长达到了新的高度。



苏林激动地说：纵观历史长河，人民公安战士有着无数感人事迹——同敌对势力的艰险斗争，挫败破坏革命与破坏军民团结的阴谋；在深山边关彻夜埋伏，在人潮涌动的街巷默默巡查，在洪水火灾之中不惧生死，及时救援人民；在惊心动魄的追捕罪犯中冲锋陷阵；在反腐败、反浪费、反消极的案件调查中彻夜查找证据；在网络空间与敌对势力斗智斗勇，守护国家数字主权与国家安全。每一份战功背后，都是智慧与汗水、纪律与意志、同志情谊与人间真情；每一枚勋章背后，都是分离与牺牲、风雨与伤痕，是家庭与子女默默的等待与守候。



苏林强调，当今世界和地区形势复杂多变，直接影响人民生活和国家可持续发展。在这样的背景下，“未雨绸缪”捍卫祖国独立、主权、统一和领土完整；保卫党、国家、人民和社会主义制度；维护国家安全和社会秩序，对人民公安力量提出了更加艰巨而又光荣的使命。

总书记要求，必须加快建设一支真正“革命化、正规化、精锐化、现代化”的人民公安力量，在政治、思想、组织和道德上坚强有力；精通业务、法律和科技；纪律严明、作风过硬；既有钢铁般的意志，又有炽热的赤子之心；始终准备好“为国忘身、为民服务”；在履行职能任务中要主动担当，秉持“走在前列、开路先行”“革新创造”的精神。

站在国家和平稳定、社会快速而可持续发展、人民安居乐业的新发展时代门槛上，总书记要求人民公安力量要集中精力切实做好若干重点任务和解决方案：绝对忠于祖国、忠于党、忠于人民和社会主义制度；坚定不移地实现民族独立与社会主义相结合的目标理想；深刻领会并认真贯彻党的路线方针和国家的政策法律。每一名干部、战士都必须深刻体会“以民为本”的观点，把国家和人民的利益放在首位；要真正发挥政治品格、道德品质、生活作风、工作作风上的表率作用。

苏林指出，人民公安力量要主动走在数字化转型前列，在公安工作中深入研究并应用现代科学技术；建设、管理和高效利用各类大型数据库；确保信息系统安全，维护国家数字主权；形成防范、发现、调查和处置网络犯罪的新能力、新工具。要大力加强国际安全与司法合作，推动信息共享与行动协调；积极参与并为塑造非传统安全领域的国际规则和准则作出贡献。

凭借80年光辉传统、坚定的政治本领、智慧与热忱，以及人民的拥护，苏林总书记坚信，人民公安力量必将继续圆满完成党、国家和人民交付的一切任务，不愧为党绝对忠诚、值得信赖的力量，“只要有党在，就有我们在”；不愧为人民的坚强依靠，“人民有难、人民需要时，公安必在”；不愧为全国人民和国际友人的信任与期待。

在庆典上，代表党和国家领导人，苏林总书记向人民公安力量授予第五次金星勋章，以表彰人民公安力量多年来取得的卓越成就，并向人民公安力量赠送了由总书记亲笔题词的锦旗。（完）