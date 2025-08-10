越共中央总书记苏林会见韩国越南创新网络成员

越通社特派记者报道，在对韩国进行国事访问期间，8月10日下午，越共中央总书记苏林和越南高级代表团在首尔会见了韩国越南创新网络成员及旅韩越南专家。



越南财政部长阮文胜在会上表示，越南创新网络由越南国家创新中心（NIC）支持，旨在推进有关吸引人才、汲取科技精髓、发挥智力资源，包括海外越南专家与知识分子的方针落地实施。目前，该网络已覆盖22个国家和地区，拥有2000多名成员。除在海外设立的10个网络外，NIC还支持5个发展战略技术的网络，与高校、科研院所、企业和国家数据中心合作，解决国家重大课题。他强调，旅外越侨可以通过资源连接、知识分享和国际合作为建设富强繁荣的越南作出贡献。

在会见中，韩国越南新网络成员和专家在半导体、人工智能、先进生物医学、机器人、自主设备、航空航天等越南优先发展的战略领域进行汇报、分享经验，并提出促进重点产业发展的建议方案，助力实现科技创新与数字化转型目标，推动国家快速、可持续发展。



苏林总书记在会上发表讲话时表示，近期越中中央政治局已颁布4项重要决议，涉及科技创新、国际融合、立法与执法、民营经济发展。这些决议是推动越南迈入新时代、实现到2045年成为高收入发达国家愿景的重要支柱。



苏林总书记强调，成功的关键在于高质量人力资源以及海内外知识分子、专家、企业家的共同努力。他建议，韩国越南创新网络应发挥连接国内外创新生态系统的桥梁作用，加强与国内机构、组织和企业的联系；主动引领创新倡议，推动知识与经验转移，引进世界精髓，同时增强团结互助，形成合力，为国家发展作出积极贡献。（完）