苏林高度评价越美各领域合作关系取得的进展。他强调，越南始终将美国视为具有战略意义的重要伙伴，愿与美国在尊重彼此独立、主权、领土完整和政治制度，符合越南独立、自主、多样化和全方位的外交政策等基本原则基础上，继续推动越美全面战略伙伴关系向更加务实和深入的方向发展，丰富各合作领域的战略内涵。



苏林强调，越美全面战略伙伴关系已成为国际关系的典范，其证明各国能够搁置过去，在互相信任、相互尊重、共享利益的基础上增进友好合作，共创美好未来。2025年是越美建交30周年，意义深远。苏林建议双方继续有效配合落实各项议程，增进各级代表团互访，共同促进地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展。



苏林对马克·埃文斯·纳珀以及美国驻越使馆全体工作人员为促进落实两国高层协议并在全面战略伙伴关系框架下促进政治外交、经贸投资、国防安全、人道主义合作、战后重建等领域的合作所做出的努力予以认可。



越共中央总书记苏林会见美国驻越大使马克·纳珀。图自越通社

苏林强调，越南将继续为美国企业在越投资营造便利环境，同时鼓励越南企业对美国进行投资，为两国人民带来利益并创造更多就业机会。他建议双方进一步加强在科学技术、半导体产业、能源工业和数字化转型等重点和优先领域的合作，同时为越南采购高科技产品、促进先进技术转让创造便利。



马克·纳珀强调，越南党和国家领导人的关心与支持以及各部委的协调是推动越美关系不断发展的巨大动力。



马克·纳珀表示，美国总统特朗普政府高度重视越美全面战略伙伴关系，并希望两国合作持续走深走实，造福两国人民。他表示，美方高度评价越南独立自主的外交政策，并一向支持越南在促进世界和地区和平与合作中发挥日益重要的作用。他重申，“强大、独立、繁荣、韧性”的越南将为世界和地区的和平与稳定作出积极贡献，这也是美国始终支持的目标。



马克·纳珀强调，美国企业和合作伙伴十分重视与越南的经贸投资合作，其中，越南被视为全球供应链中的重要伙伴，而且越南市场为美国商品和服务提供了诸多机遇。 马克•纳珀承诺将尽力促进美国相关机构与越方密切配合，有效落实两国领导人达成的协议，加强双方在各支柱领域的全面战略伙伴关系。（完）