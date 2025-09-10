苏林总书记高度评价澳大利亚总督首次对越南进行国事访问，并相信澳大利亚将不断巩固地位，为地区乃至世界和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。



澳大利亚总督萨曼莎·莫斯廷强调，越南是澳大利亚最值得信赖的合作伙伴之一，澳方希望两国在各个领域上继续紧密合作，共同迈向一个和平、稳定与繁荣发展的地区。



苏林强调，越南始终重视越澳友谊和两国全面战略伙伴关系，并强调澳大利亚是越南的可靠伙伴，对两国强劲、务实和有效合作不断发展感到高兴。爽啊发那个现已成为政治、经济、科技领域上的关键且重要的合作伙伴。



苏林总书记强调，越南正迈入一个新的发展阶段。为实现两个百年目标，越南党和国家近日提出了许多重要决策。在此背景下，越南欢迎澳大利亚支持并与越南一道落实这些关键政策。苏林总书记希望在双方高度政治决心的推动下，越南与澳大利亚之间的全面战略伙伴关系不断蓬勃发展。



越共中央总书记苏林会见澳大利亚总督萨曼莎·莫斯廷。图自越通社

两国领导人对两国间牢固的民间交往基础表示欣慰，旅澳越南人社群不断发展，并为澳大利亚的发展以及双边关系作出了许多积极贡献。



旅居越南澳大利亚人社群虽然规模不大，但也对促进双方经贸、科技、教育等领域发挥重要作用。



在不断发展的教育合作基础上，苏林总书记建议两国进一步扩大在人力资源和劳动力发展方面的合作。苏林同时提议两国继续落实现有的科技合作项目，并扩大人才交流，为两国科学家和青年企业家在前沿领域的交流与合作创造条件。苏林评价称，这是一个潜力巨大且极为重要的合作领域，因为澳大利亚在科学研究方面具有优势，而越南已确定以科技、创新和数字化转型为基础来推动增长模式的革新。



关于气候变化问题，两国领导人一致认为这是两国乃至全球共同面临的挑战。苏林总书记高度评价澳方在该领域上给予越南的支持，并建议双方继续加强合作，面向实现绿色、可持续发展。（完）