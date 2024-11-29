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越共中央总书记苏林会见柬埔寨国王诺罗敦•西哈莫尼
苏林祝贺柬埔寨人民在国家建设与发展事业中在各领域取得的巨大和重要成就；相信在国王的统治、参议院、国会、政府的领导下，柬埔寨人民将继续在建设和平、独立、民主和社会进步的柬埔寨国家事业中取得新的更大成就；强调越南支持柬埔寨在新阶段的发展愿景和方向。
苏林强调，越柬关系经受各自国家民族解放斗争和当今建设和发展国家的事业中的许多考验，两国应弘扬胡志明主席和已故太皇诺罗敦·西哈努克以及历届两国领导已精心培育的宝贵传统，继续在建设和发展国家事业中互相提供帮助。
苏林强调，越南党、国家和人民使用铭记柬埔寨参议院、国会、政府、军队和人民对此前越南民族解放斗争事业和当今国家建设与发展事业提供的支持和帮助；强调，越南党和国家始终重视建设与推动两国关系不断向好发展并将其置于第一优先。
西哈莫尼对越南在革新、建设和发展国家中取得的巨大、具有历史意义的成就，坚信在以苏林总书记为首的越南共产党的领导下，越南人民将继续取得新的更大成就，成功实施党所提出的目标，为地区乃至世界的共同发展做出贡献。西哈莫尼强调，苏林总书记今年7月以国家主席身份对柬埔寨进行的访问具有历史性意义，有助于巩固越柬两个民族睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定关系。
西哈莫尼强调了柬埔寨领导人和人民继续培育和维护两国关系的希望和决心。
苏林强调，西哈莫尼此次访越具有重要意义，是进一步巩固两国之间传统友谊和全面合作关系的里程碑。（完）