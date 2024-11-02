越共中央总书记苏林会见古巴全国人民政权代表大会主席埃斯特万

越共中央总书记苏林11月2日下午在越共中央总部会见了古巴全国人民政权代表大会主席埃斯特万。

苏林总书记强调，越南党，国家和人民始终重视由胡志明主席和菲德尔·卡斯特罗总司令亲手缔造以及两国历代领导人精心培育的国际关系中罕见的同志加兄弟典范关系。他重申，越南坚定大力加强和提升两党、两国及两个民族之间的全面合作质效，造福两国人民，为世界的和平、稳定与发展作出贡献。

苏林重申，越南愿意与古巴团结一致，呼吁解除对古巴的单方面经济封锁，并将古巴从“支持恐怖主义国家”名单中移除。

苏林对双方为落实两国高层领导所达成的各项协议所付出的努力和所取得的初步成果表示欢迎。

苏林对古巴全国人大主席提出关于在双方具有优势和需求领域上加强合作的建议表示赞同，并提议两国继续保持各级别的互访，进一步加强两国国会和政府间的合作，增进民间交流，促进两国各部门及地方间的合作。

古巴全国人民政权代表大会主席埃斯特万高度评价越南的国际地位和作用，再次强调，越共中央总书记苏林在古巴困难时期对古巴进行的访问为古巴带来了极大的鼓励和支持。他还通报，古巴党和国家领导人始终积极指导有关部门落实此次访问中达成的协议，采取具体措施解决两国在经济、贸易和投资合作中遇到的困难。

全国人民政权代表大会主席埃斯特万重申了古巴党、政府和人民对越南的深厚友谊和团结之情，并感谢越南人民对古巴的支持和帮助；希望两国继续加强和推动以政治外交关系为核心的各领域合作，进一步增进各级代表团互访，加强两国政府、国会及各地方之间的经验交流与合作。（完）