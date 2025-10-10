越共中央总书记苏林会见中国国务院总理李强

越通社特派记者报道，10月9日晚，越共中央总书记苏林在朝鲜首都平壤出席朝鲜劳动党成立80周年庆典期间，会见了中共中央政治局常委、国务院总理李强。

在真诚、友好、互信和开放的气氛中，双方对近年来两党两国关系的积极发展势头感到高兴，其中最突出的是两国政治互信不断巩固，高层互访频繁，防务安全合作得到加强，经贸、投资、旅游等领域合作实现突破性增长，两国大力推进战略对接，尤其是加强铁路联通合作，地方合作和民间交流日益活跃，多边协调更加紧密。

苏林高度评价中共中央总书记、国家主席习近平今年4月对越南进行国事访问的意义与成果，希望两党两国务实合作关系不断深入发展。

苏林建议双方进一步增强政治互信，以此引领和推动两国各领域合作，筹备好越中双边合作指导委员会第17次会议，发挥好外交、国防和公安三大支柱领域的引领作用。

在具体合作方面，苏林希望双方努力创造新突破，使合作取得实质性进展，把承诺转化为成果、把潜力转化为现实，特别是在扩大中国进口越南商品、农产品，增加中国对越的电力出口，优先完成三条标准轨铁路互联互通项目等。与此同时，加强高质量投资合作，促进技术转让与人力资源培训，推动科技合作成为双方合作的新亮点。

为进一步增进两国人民的友谊、相互了解与互信，苏林建议双方支持两国社会团体组织加强交流，积极宣传越中友谊及两国发展成就。希望中方在教育领域给予更多支持，特别是高质量人力资源培训，并推动旅游合作。

苏林同时建议双方妥善处理海上问题，符合两国最高领导人达成的共识和包括《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）在内的国际法。

李强高度赞赏苏林总书记就今后推动双边关系提出的方向和举措，强调中国党和国家领导人高度重视中越全面战略合作伙伴关系和具有战略意义的越中命运共同体，将其视为中国周边外交的优先方向。

李强表示，今后双方应加快落实和具体化高层共识与合作协议，不断增强政治互信，提高合作质量和效率，巩固民意基础，妥善管控和处理海上分歧，推动两党两国关系不断走深走实。 （完）