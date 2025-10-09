越共中央总书记苏林与朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩举行会谈

10月9日上午，在平壤隆重欢迎仪式结束后，越共中央总书记苏林在朝鲜劳动党中央本部大楼与朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩举行会谈。



金正恩热烈欢迎苏林和越南党、国家高级代表团对朝鲜进行国事访问并出席朝鲜劳动党成立80周年庆典（1945年10月10日—2025年10月10日）。他强调，此次访问具有重要意义，将为增进相互理解、巩固政治互信、推动两党两国关系迈上新台阶注入强劲动力，助力两国实现各自的社会主义建设目标，同时为朝鲜的发展作出积极贡献。金正恩愉快地回忆起2019年对越南进行正式友好访问时，对越南人民和国家留下的美好印象。

苏林表示，非常高兴在朝鲜劳动党建党80周年和越南—朝鲜建交75周年这一重要时刻以新的身份对朝鲜进行国事访问。苏林热烈祝贺兄弟国家朝鲜在过去80年里，在以金日成主席、金正日总书记以及现任金正恩总书记为首的朝鲜劳动党领导下，在建设与发展事业中取得的巨大成就。他相信，凭借“以民为本”“一心团结”“自力更生”的方针，朝鲜一定能够圆满完成劳动党提出的各项任务和目标，开创国家全面富强复兴的新时期。



在真挚、友好、坦诚的气氛中，两位领导人就各自国家形势、越南—朝鲜关系及共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。金正恩指出，在越南人民抗击外来侵略的艰苦岁月中，朝鲜人民始终视之为自己的抗战事业，无私支援越南人民；同时对越南党、国家和人民在朝鲜建设与保卫国家事业中给予的宝贵支持表示衷心感谢。金正恩热烈祝贺越南在过去80年取得的辉煌成就，并表示相信，在以苏林总书记为核心的越南共产党领导下，越南必将早日实现第十三次全国党代表大会确定的发展目标，成功召开第十四次全国党代表大会，继续在社会主义建设事业中取得新的更大成就。



两位总书记共同回顾并高度评价由胡志明主席和金日成主席亲手缔造、两党历代领导人精心培育的越南—朝鲜传统友谊，以及在革命艰苦岁月中结下的深厚情谊。双方对两党两国关系持续巩固和发展表示满意，并一致同意共同推动越南—朝鲜关系进入务实高效、符合双方发展目标的新阶段，为两国人民的幸福以及地区和世界的和平、稳定与发展作出贡献。

双方一致同意加强两党、两国、政府、国会及地方层面的高层与各级代表团互访，深化经验交流，巩固政治互信与相互理解；维持有效的对话与合作机制，研究在合适领域开展合作的可能性；推动民间交流，增进两国人民的传统友谊。



苏林建议双方充分发挥党际合作渠道作用，研究举办理论研讨会，分享党建与国家发展经验；推动双边及多边议会合作；加强互利共赢的经济合作，符合双方发展目标及国际规则。



苏林表示，越南愿与朝鲜分享经济革新和对外经济经验，就经济管理、进出口及社会经济发展政策进行沟通；同时希望双方扩大文化、体育、旅游、教育、卫生、传媒等潜力领域的合作，共同制作广播电视节目，介绍两国的风土人情。



金正恩高度评价并赞同苏林总书记提出的合作建议，表示朝鲜愿与越南在党建和国家发展方面加强合作，推动多领域、符合双方利益的务实合作。金正恩提议两党各机关、外交部及两国各部委和地方加强沟通，细化落实此次访问中双方达成的关系发展方向，共同推动越南—朝鲜关系迈上新的发展阶段，为两国人民带来实实在在的利益。



两位领导人还就地区和国际形势交换意见，并一致同意加强协调与合作，在包括联合国、东盟地区论坛在内的多边机制中相互支持、密切配合。苏林重申，越南支持有关各方通过对话和平解决分歧，共同维护朝鲜半岛的和平、稳定与合作发展环境。苏林同时建议朝鲜积极支持推动尊重国际法的努力，包括1982年《联合国海洋法公约》，以缓和紧张局势，妥善处理分歧和争端，符合国际法原则。（完）