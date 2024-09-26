越共中央总书记、国家主席苏林造访马里埃尔发展特区

古巴共产党中央委员会第一书记、国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔·贝穆德斯（Miguel Diaz Canel Bermudez）一起参加活动。



马里埃尔发展特区办公室总司长安娜·特蕾莎（Ana Teresa Igarza Martínez）向越古两位领导人介绍了该特区总体情况。据介绍，马里埃尔发展特区成立于2013年11月，占地面积465平方公里。这是拥有长期愿景并处在古巴经济模式更新过程的项目。这是该岛国第一个和唯一的经济特区。



该经济特区的投资资金主要来自古巴和巴西，投资额约9亿美元，其中6.4亿美元从巴西贷款。马里埃尔集装箱港以自然深水域和能接受最大货船造访加勒比地区的优势，每年集装箱吞吐量约30万个标箱。



到2022年，马里埃尔发展特区已向62家企业签发投资许可证，注册资金超30亿美元，其中总额超过10亿美元的56个项目已投入运营，创造1.5万个就业机会。该特区 已现有的政策，正制定对外国投资者更具吸引力的机制，与此同时出台解决关于生产原燃料、运输和支付等方面面临困难的方案。



马里埃尔发展特区吸引来自墨西哥、西班牙、比利时、荷兰、意大利和越南等21个国家前来投资。其中越南投资项目位居第二，其中包括越南马里埃尔工业区（ViMariel），这是由越南企业在该国投资建设的第一个和唯一的工业区。



古巴共产党中央委员会第一书记、国家主席迪亚斯-卡内尔·贝穆德斯高度评价越南企业在该特区的运营活动，强调这是两国特殊传统友谊的证明和对两国企业之间的合作过程的发展期望。



迪亚斯-卡内尔·贝穆德斯强调因受美国长期的制裁政策，古巴正经过一个较为艰难的阶段。他对越南党、国家和人民一直同古巴并肩同行 表示感谢，希望双方在今后将取得更多成功。



苏林总共书记、国家主席对能造访该特区感到高兴，认为这是潜能、在扩大开展时试行各新的和特殊的政策的经济模式，从而为古巴经济战胜当前各困难和挑战注入强劲动力。 苏林总共书记、国家主席强调，越南永远不会忘记古巴过去给予越南的感情，越南党和国家的政策以及投资者的愿望是 为古巴当前国家建设与发展事业贡献力量。 马里埃尔发展特区鼓励投资的领域包括生物技术、药物研发和生产、包装工业、可再生能源、农业、食品工业、一般工业、信息技术、通信、旅游、房地产和基础设施投资。投资项目的产品可供应国内市场和出口到地区其他国家。



凭借同步投资、现代化和高度互联的基础设施，该特区有望为包括越南在内的外国投资者带来许多机会。这也是帮助投资者和企业与未来具有巨大增长潜力的拉美、加勒比和南美市场进行对接的桥梁。



苏林总书记、国家主席同古巴共产党中央委员会第一书记、古巴国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔·贝穆德斯参观了特区里的部分项目，其中包括ViMariel工业园。 值此之际，越南和古巴两国领导人共同见证了向太平环球投资股份公司和ATG化肥公司两家越南企业颁发投资许可证的仪式。（完）

越通社