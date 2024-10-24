越共中央总书记、中央军委书记苏林会见中共中央军委副主席

10月24日，在越共中央总部，越共中央总书记、中央军委主席苏林会见了正在对越南进行工作访问的中共中央政治局委员、中央军委副主席张又侠上将。



苏林高度评价张又侠此次访问对于落实两党两国高层共识、深化作为越中关系重要支柱之一的防务安全合作所发挥的重要作用；向习近平总书记、国家主席、中央军委主席转达问候和美好祝愿。



张又侠相信在以苏林宋书记为首的越南共产党的领导下，越南一定能成功实现建党100年和建国100年两大奋斗目标。



苏林强调，越南党、国家、军队和人民始终珍视并铭记中国党、国家、军队和人民在过去争取民族独立解放革命斗争和当今社会主义建设事业中给予越南的巨大帮助。



苏林高度评价中央军委和两国国防部近年来的合作关系；建议两军通过两国中央军委、国防部领导人定期会晤交流增进两军政治互信，有效落实两国合作机制。



苏林建议两军加强合作，协调管控好、处理好分歧，维护海上和平稳定环境；以和平方式解决分歧，遵守两国高层共识和国际法，为维护地区和世界的和平与稳定作出贡献。



张又侠上将表示，中方始终珍视两党、两国、两军传统友谊，中国人民解放军愿贯彻落实高层共识，与越南人民军一道，在各级和高级代表团互访、培训合作、军事医学等共同关心的领域上深化务实、全面合作，为建设越中命运共同体作出贡献。（完）