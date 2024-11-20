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越共中央对外部部长黎怀忠：越南与马来西亚增强相互理解和政治互信
黎怀忠表示，苏林总书记偕夫人及越南高级代表团对马来西亚的正式访问具有非常重要的意义，旨在贯彻落实越共十三大的外交政策以及党和国家的外交文件。越南与东南亚国家、尤其是与东盟国家的关系在这些文件中占有重要位置。马来西亚是东南亚重要的国家，在东盟中具有很高的声望和影响力。
近年来，越南与马来西亚的关系不断发展壮大。此访将推动两国关系迈上新台阶，为巩固地区和平环境、为国家发展争取更多资源创造新的重要机遇。
黎怀忠，越南与马来西亚的关系全面且强劲发展，特别是自2015年两国建立战略伙伴关系以来的十年中。马来西亚是越南在东盟地区唯一建立战略伙伴关系的国家，而马来西亚也是越南在东盟的第三大贸易伙伴，该国一直是越南十大外国投资来源地之一。
双方在国防、安全领域的合作也持续了扩展。两国在包括东盟在内的多边论坛中的合作也日益紧密。
访问期间，苏林总书记将与马来西亚总理、国会下议院议长、上议院议长及马来西亚主要政党领导人。此外，苏林还将在马来西亚大学（University of Malaya）发表重要政策演讲；与企业界会面。
黎怀忠相信，此次访问将为两国关系的全面提升奠定更为坚实的基础，尤其是在政治、外交、国防、安全、经济以及民间交流等两国共同关注的领域。
黎怀忠表示，马来西亚数字技术、绿色技术快速发展，而越南正步入与数字技术、绿色经济、绿色能源息息相关的民族奋发图强新时代。在此背景下，两个国家将实现优势互补，加强高效合作，共同应对新挑战，发挥东盟的核心作用，尤其是马来西亚将于2025年担任东盟主席国的背景下。（完）