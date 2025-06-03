越共中央书记处常务书记陈锦秀会见老挝人民革命党中央对外部代表团

越共中央政治局、中央书记处常务书记陈锦秀6月3日在河内会见了正在访问越南的老挝革命党中央对外部代理部长本莱·班达努冯（Bounleua Phandanouvong）。



会见中，陈锦秀同志对老挝人民革命党中央对外部代理部长本莱·班达努冯同志的来访表示热烈欢迎并给予高度评价。陈锦秀同志相信，凭借丰富的工作经验以及老挝党和国家给予的高度信任，本莱·班达努冯同志将继续为推动老挝党和国家对外路线的落实、深化和发展越老、老越特殊团结关系作出重要贡献。



陈锦秀同志强调，越南始终将巩固和加强同老挝的特殊团结与全面合作关系置于最优先位置，始终与老挝肩并肩同行，坚定支持老挝推进国家建设、革新与发展事业。



陈锦秀同志强调，双方已在所有渠道和各领域合作中努力落实好高层协议和合作计划，但仍需更加积极主动，进一步深化合作，以切实达到两党、两国关系应有的水平和人民所期望的目标。



陈锦秀高度评价老挝人民革命党中央对外部同越南外交部和有关机关密切配合，有效开展两党、两国高层领导所达成的协议。陈锦秀建议在当前世界和地区局势复杂多变、机遇与挑战交织的背景下，双方对外机构需继续弘扬传统友好关系，加强信息交流，密切协调配合，切实完成好各项任务，为巩固和加强两党、两国之间的特殊团结关系与全面合作关系作出重要贡献。

老挝革命党中央对外部代理部长本莱·班达努冯对越南在革新事业中所取得的的巨大成就表示祝贺，并强调越南所取得的成就是老挝的重要鼓舞与激励。老方坚信，在越南共产党的英明领导下，越南人民将在革新事业中不断取得新的、更大的成就，稳步迈进民族奋发图强新时代。



本莱·班达努冯向陈锦秀通报其与越南政府副总理兼外长裴青山的会谈结果，并强调在任何情况下，老挝人民革命党中央对外部将全力以赴，努力出色完成两党、两国交付的各项任务，切实有效落实两党两国高层领导人达成的各项协议。



老挝革命党中央对外部代理部长本莱·班达努冯强调，老方将竭尽全力，促进越老特殊团结不断向前发展，为两国人民带来利益，为地区和世界和平、稳定、合作与发展做出贡献。（完）